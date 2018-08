Opel va di Corsa: stile e prestazioni, torna la piccola sportiva Gsi

RUSSELSHEIM - Dopo sei anni di pausa (dalla nascita della generazione D, cioè la 4a secondo la «grammatica Opel») la Corsa torna a mostrare i muscoli, rilaciando la sfida nel settore della piccole auto «tutto pepe» di cui era stata protagonista fin dall'inizio, con la Corsa A del 1988 che poteva contare su 100 cv e oggi è diventata un ricercato pezzo da collezione.

La nuova Corsa Gsi, che proprio in agosto ha aperto la campagna ordini con un prezzo di listino di 19.960 euro, dispone invece dei 150 cv erogati dal brillante 1.4 turbo a benzina abbinato a un cambio meccanico con sei rapporti particolarmente corti, come si conviene a una vera sportiva capace di raggiungere i 207 km orari e accreditata di un tempo di 8,9 secondi per raggiungere i 100 orari partendo da ferma.

A determinare il temperamento dell'esuberante cittadina Opel non contribuisce solo il motore. Decisivo è infatti il ruolo del telaio Opc, messo a punto dagli specialisti del reparto alte prestazioni di Rüsselsheim con l'obiettivo di garantire la massima precisione di guida, una grande maneggevolezza e spazi di frenata estremamente ridotti. Insomma, tutto quanto serve per definire il carattere di una sportiva di razza.

Come è ormai tradizione per tutti i costruttori, non solo tedeschi, che progettano e sviluppano prodotti in Germania, le qualità della seconda Opel – dopo l'ammiraglia Insignia – a beneficiare dell'etichetta Gsi sono state valutate e messe a punto, con particolare attenzione al comportamento della pinze rosse dell'impianto frenante, sul leggendario «Nordschleife» del Nürburgring, il lungo (23 km) e massacrante circuito che per 22 volte ha ospitato il Gp di Germania di Formula 1.

Le prestazioni, esaltate soprattutto dai cerchi in lega da 18” con pneumatici 215/40 ZE18 disponibili a richiesta, trovano riscontro anche nel look della vettura, caratterizzato dalle grandi prese d'aria, dalle modanature e dal cofano fortemente scolpiti, dall'evidente spoiler posteriore. La sportività si respira a pieni polmoni anche nell'abitacolo soprattutto quando il sedile Recaro disponibili a richiesta si accompagna al disegno sportivo del volante, al rivestimento in pelle del pomello del cambio e alla pedaliera in alluminio.