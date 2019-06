Opel Zafira Life, la quarta generazione ancora più versatile e funzionale

RUSSELSHEIM - La quarta generazione della Opel Zafira è accompagnata dall'attributo Life che ne sottolinea la versatilità e l'adattabilità alle esigenze di una vasta fascia di utenti. I nostalgici di quella che esattamente vent'anni fa ha inaugurato l'era delle monovolume compatte a sette posti rimarranno forse sorpresi scoprendone le fattezze.

Perché il «fil rouge» della continuità che aveva legato le precedenti generazioni è stato spezzato in tutto, tranne che nel nome. È il risultato del massiccio ricorso alle sinergie che Opel ha praticato dal momento del suo ingresso nella galassia Psa, ricavandone evidenti benefici sul piano dei conti e della redditività.

Pur con alcune caratterizzazioni estetiche che ne certificano l'appartenenza al marchio di Rüsselsheim, nuova Zafira infatti condivide con i «gemelli diversi» Peugeot Traveller e Citroën Spacetourer praticamente tutto, dalla meccanica, che comprende quattro turbodiesel (1.5 da 102 e 120 cv, 2.0 da 150 e 177 cv) con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8, alla stessa articolazione della gamma costituita dalle taglie «Small», lunga 4,6 metri, «Medium» da 4,95 e «Large» da 5,3 metri, con configurazioni interne da 5 a 9 posti che ne fanno un vero campione di versatilità, adatto sia a impieghi professionali, sia alle esigenze di una famiglia «allargata». Alla filosofia della condivisione non si sottrae neppure, sulla versione che la prevede, la trazione integrale realizzata dagli specialisti della francese Dangel.

Lo spazio interno è davvero generoso e a seconda della «densità abitativa» può trasformarsi in un grande e lussuoso salotto su ruote, mentre la capacità di trasporto supera ogni immaginazione. Basti pensare che già la versione più compatta mette a disposizione dei bagagli, asportando i sedili posteriori, un volume di 3,6 m3 che diventano addirittura 4,9 nel caso della Zafira Life «Large», il cui piano di carico supera i 3,5 metri di lunghezza.

A testimoniare della grande attenzione per la qualità della vita a bordo concorrono i sistemi di infotainment incentrati sul display tattile da sette pollici, garante della connettività assecondata dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay ed enfatizzata dai servizi telematici Opel Connect, ma anche soluzioni tecnologiche come le porte posteriori scorrevoli che si aprono elettricamente anche a mani libere, semplicemente agitando un piede sotto il fianco della vettura.

Non sono da meno i dispositivi di aiuto alla sicurezza e assistenza alla guida. Basti pensare che già il modello d'ingresso Zafira Life Advance a 8 posti, il cui prezzo parte da 34.830 euro, offre oltre ai sedili anteriori comfort l'assistenza alle partenze in salita, il cruise control, il limitatore di velocità e il controllo della trazione. L'allestimento di vertice Innovation, proposto a partire dalla taglia «M» con un prezzo di 43.030 euro, abbina il cruise control «intelligente» al limitatore di velocità, aggiunge alle dotazioni l'head-up display ed enfatizza il comfort con i sedili anteriori in pelle riscaldabili e dotati di funzione massaggio.