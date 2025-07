Orgoglio Lancia, sulla Ypsilon torna la griffe HF. La prestigiosa griffe accompagna la piccola ad elettroni

BALOCCO - La sigla HF (High Fidelity) con il suo elefantino portafortuna ha accompagnato, dal 1960, i trionfi senza pari della Lancia nei rally enfatizzandone la vocazione sportiva. «Oggi – spiega il Ceo del brand, Luca Napolitano – lo riproponiamo su due modelli che attingono alla bellezza e alle performance del passato per guidarci in un futuro ricco di innovazione. Abbiamo mantenuto le promesse con prodotti eccitanti, uno ogni anno, una rete adeguata di concessionari che cresce anche in Europa e una road map precisa: il 2026 sarà l'anno della nuova Gamma, una berlina di lusso lunga 4,7 metri, elettrica e ibrida, concepita in Italia e prodotta a Melfi.

Inoltre siamo tornati alle competizioni con la Rally4 HF che sta entusiasmando». Il battesimo della Ypsilon HF (280 cv, full-electric) e della versione HF Line (ibrida con motore 3 cilindri 1.2 da 110 cv e tecnologia 48V) si celebra sulle impegnative piste del Proving Group di Balocco. Tornanti al limite e veloci rettilinei, perfino un percorso cronometrato con birilli per scoprire quanto sia adrenalinica e agile la nuova HF che Miki Biasion ha contribuito a sviluppare: «È potente, equilibrata, reattiva, un'auto da città con il cuore da pista». La nuova HF è il top di gamma del mondo Ypsilon (dove è in arrivo anche la HF Racing 1.2 turbo da 145 cv, porta d'accesso alle competizioni).

Con i suoi 280 cv e 345 Nm di coppia, la Ypsilon HF accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Raggiunge i 180 km/h e offre fino a 370 km di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh (400V) e alla possibilità di ricarica rapida fino a 100 km in 10 minuti. Lo stile è caratterizzato dal paraurti anteriore dedicato con logo HF, dai cerchi in lega da 18”, dal diffusore posteriore e dai passaruota specifici. La carreggiata è allargata di 30 mm, l'assetto ribassato di 20 mm. Il setup specifico, studiato con il team Motorsport di Stellantis, regala un comportamento dinamico sorprendente anche grazie allo sterzo diretto e al differenziale a slittamento limitato Torsen che ottimizza la trazione in curva e migliora la precisione anche in condizioni di aderenza critiche. Per chi cerca soluzioni meno estreme c'è la Ypsilon HF Line Ibrida, già disponibile a 22.450 euro, che porta il linguaggio HF (compresi assetto ribassato, carreggiata allargata e baricentro basso) su una motorizzazione più accessibile pur mantenendo inalterato lo stile e la riconoscibilità della gloriosa sigla. La HF arriverà nelle concessionarie subito dopo l'estate a 39.200 euro.