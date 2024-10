Pagani Huayra R-Evo, la scoperta estrema per la pista. Ispirata alle auto della Formula Indy e alle storiche di Le Mans

Nel 2021, in occasione del lancio della Huayra R, Pagani Automobili aveva annunciato l'avvio del programma Arte in Pista, un calendario ricco di appuntamenti personalizzati per consentire ai possessori del nuovo modello, insieme a quelli di Zonda R e Zonda Revolución, di portarle al massimo delle prestazioni. Il programma si arricchisce di una nuova estrema scoperta: la Huayra R Evo, la nuova vettura a cielo aperto che vuole elevare l'esperienza, mostrata ai giornalisti nella sede di San Cesario sul Panaro. Horacio Pagani e il suo team hanno plasmato la nuova Huayra R Evo ispirandosi alle auto delle Formula Indy alle vetture storiche di Le Mans.

Grazie a un significativo aumento della potenza, delle prestazioni di frenata, dell'efficienza aerodinamica e del carico verticale, la Huayra R Evo è in grado di offrire prestazioni equivalenti a quelle delle auto da corsa Le Mans Prototype 2. «La natura ci insegna come ogni organismo tenda a evolvere per adattarsi alle condizioni ambientali e questo principio ha guidato la creazione del progetto Huayra R Evo. Il termine 'Evo' riflette la trasformazione di una Hypercar che si adatta sempre meglio al suo ambiente naturale — la pista — integrando nuovi elementi ed evolvendo in termini di prestazioni e guidabilità", ha detto Francesco Perini, Head of Technical Department di Pagani Automobili.

Nella parte anteriore della vettura, la squadra di designer ha concepito un layout compatto e aerodinamicamente efficiente attraverso un sistema di convogliatori d'aria per gestire l'otimale ripartizione del raffreddamento necessario tra dischi dei freni, pinze e radiatore acqua. Insieme ad esso, la doppia fila di flick sul cofano concorre al carico aerodinamico sull'assale anteriore, essenziale per il massimo controllo in fase di inserimento curva. Dal cofano anteriore, la linea di cintura e i brancardi sfiancati esaltano la percezione di leggerezza dando luogo ad un sistema di flussi essenziale per la funzionalità in condizioni estreme. Queste carateristiche si equilibrano con l'allungamento di 190 mm della parte posteriore, basata sull'idea di 'codalunga'.

La carrozzeria è costituita dall'innovativa fibra di carbonio di Classe A, appositamente sviluppata per l'Utopia. Fulcro del progetto Huayra R Evo è ancora la collaborazione strategica tra Pagani e HWA AG, che dà vita a un propulsore aggiornato e potenziato, il V12-R Evo, liberando così tuto il potenziale della nuova hypercar da pista. Eroga una potenza di 900 CV (662 kW) a 8.750 giri/min e una coppia massima di 770 Nm, già disponibile da 5.800 fino a 8.200 giri/min. La Huayra R Evo nasce per offrire le massime prestazioni in pista fino alla linea rossa dei 9.200 giri/min.

La monoscocca integra diversi elementi per ridurre al minimo il peso, dalla gabbia di sicurezza alle strutture di sedute e poggiatesta, ed è realizzata con le più recenti tecnologie relative aimateriali compositi avanzati messe a punto dall'Atelier, quali il Carbo-Titanium HP62-G2 e il Carbo-Triax HP62. I nuovi dischi carbo-ceramici CCM-R autoventilati accoppiati a pastiglie racing donano alla Huayra R Evo una potenza di frenata di prim'ordine. La Huayra R Evo eredita infine il gruppo sospensioni sviluppate ad hoc per la Huayra R, con un'importante novità, l'integrazione di un heave damper, terzo elemento idraulico che separa la gestione dei modi della scocca da quelli degli ammortizzatori indipendenti delle quattro ruote.