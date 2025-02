Pagani, la Utopia Roadster debutta sul ghiaccio di St. Moritz a “The ICE”

ST. MORITZ – Sulle sponde ghiacciate del lago dell’Engadina, nella parte meridionale dei Grigioni in Svizzera, si assisterà ad una prima esclusiva: il debutto dinamico della Pagani Utopia Roadster. Il “The ICE” di St. Moritz si conferma uno degli eventi più esclusivi dedicati al mondo dell’automobilismo di lusso ospitando la hypercar realizzata nel cuore della Motor Valley. L’International Concours of Elegance, che si terrà il 21 e 22 febbraio 2025, offrirà agli appassionati l'opportunità di ammirare la nuova creazione di Horacio Pagani in un contesto unico, tra eleganza senza tempo e l'emozione di un'auto che promette di ridefinire il concetto di hypercar.

La Utopia Roadster rappresenta l’ultima evoluzione della visione di Pagani Automobili, una sintesi di artigianalità, tecnologia avanzata e passione per la perfezione. Prodotta in soli 130 esemplari, questa vettura non si limita a offrire prestazioni straordinarie, ma incarna un sogno a cielo aperto. Il modello che debutterà a St. Moritz sfoggia una carrozzeria in Verde Mara lucido, ispirata a un modellino costruito dallo stesso Horacio Pagani durante l'infanzia, con dettagli in Grigio Montecarlo che ne esaltano le linee sinuose. Gli interni, realizzati in pelle Cacao intrecciata con cuciture beige, richiamano l'eleganza classica, mentre il pomello del cambio in legno e i quadranti in nero e bronzo chiaro aggiungono un tocco vintage a un design avveniristico.

Accanto alla Utopia Roadster, l’evento vedrà la presenza di un'altra straordinaria creazione di Pagani: la Huayra Epitome. Questa one-off, realizzata dalla divisione Grandi Complicazioni, segna un punto di svolta nella storia del marchio, essendo la prima Huayra dotata di cambio manuale. Con un motore V12 biturbo capace di erogare 864 CV, la Epitome non si limita a stupire per le prestazioni, ma anche per un design che combina elementi classici e innovativi, come il paraurti ridisegnato e il cofano posteriore allungato.

Il fascino della Pagani non si esaurisce sulle rive del lago. Nel cuore di St. Moritz sarà allestito il Salotto Pagani, uno spazio espositivo dove i visitatori potranno ammirare da vicino altre icone del marchio, come la Huayra R in Grigio Silver Puro con dettagli in Verde Firenze Lucido e la leggendaria Zonda S 7.35, presentata al Salone di Ginevra del 2003. Questo ambiente intimo permetterà di esplorare l'universo Pagani, tra modelli storici, design innovativi e la filosofia che ha reso il marchio sinonimo di eccellenza.

L’attesa per il “The ICE” di St. Moritz 2025 è alimentata non solo dalla presenza di Pagani, ma anche dal fascino senza tempo di un evento che celebra l'automobilismo come arte. La scelta di St. Moritz, con il suo lago ghiacciato e il panorama alpino, non è casuale: qui, la bellezza naturale si fonde con l'ingegno umano creando un palcoscenico perfetto per vetture che sono autentiche opere d'arte. La Utopia Roadster, con il suo debutto, non rappresenta solo un nuovo capitolo per Pagani Automobili, ma anche un tributo alla passione, all'innovazione e all'eleganza che definiscono il mondo delle hypercar.

Horacio Pagani, in una recente intervista, ha sottolineato come ogni sua creazione sia il frutto di un equilibrio tra tecnologia e artigianalità, un dialogo continuo tra passato e futuro. La Utopia Roadster incarna perfettamente questa filosofia, offrendo non solo prestazioni mozzafiato, ma anche un'esperienza estetica e sensoriale senza pari. Mentre l'evento di St. Moritz si avvicina, l'attesa cresce, promettendo di trasformare l'Engadina nel centro del mondo automobilistico, almeno per due giorni.