Pagani Utopia The Coyote, one-off ispirata alle corse. Ha un V12 6.0 biturbo da 864 cv e 1.100 Nm di coppia

Pagani Automobili ha realizzato un one-off sulla base della nuova Utopia, denominata The Coyote, che ha una livrea con richiami racing. Infatti, il proprietario, che ha già altri due modelli del brand nella sua collezione, ha scelto una colorazione particolare, realizzata con i colori rosso Monza, blu e turchese, che vanno ad aggiungersi alla tonalità di base bianco Benny, sia con una striscia che attraversa l'auto dallo splitter anteriore allo spoiler posteriore, sia mediante una decorazione della zona sottoporta nella fiancata. Nella vista laterale, inoltre, spicca un effetto che simula le fatiche di un'auto in pista a seguito di una gara di 24 ore.

I richiami alla livrea esterna sono ripresi all'interno con il turchese ed il rosso per i sedili e con dettagli, come quello sulla leva del cambio, in cui si ritrovano il blu, il rosso ed il turchese della carrozzeria. Come si evince dalle foto, la trasmissione è manuale a 7 rapporti, per un'esperienza di guida da purista. Non ci sono comunicazioni in merito alla meccanica, che dovrebbe essere speculare a quella delle altre Utopia spinte da un V12 6.0 biturbo da 864 cv e 1.100 Nm di coppia massima da scaricare attraverso le grandi ruote posteriori.