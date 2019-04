Panda Connected by Wind, la best seller di casa Fiat ora è anche iperconnessa

MILANO - L'economia condivisa appare destinata ad avere un'importanza rilevante nel futuro della mobilità. E Fiat, confidando nel ruolo di apripista che la Panda ha storicamente avuto nelle sue strategie, affida all'inossidabile city car il compito di aprire la strada a una forma di condivisione – quella dei testimonial – alla quale nessuno aveva sinora pensato.



Nasce così una nuova serie speciale, la Panda Connected by Wind che riempie di contenuti la fresca collaborazione tra due protagonisti della scena economica italiana come il brand del gruppo Fca e il gigante della telefonia mobile Wind Tre. Il filo rosso che sul piano della comunicazione mette insieme i due partner è Fabio Rovazzi, musicista, attore, videomaker e chi più ne ha più ne metta, idolo delle folle di giovani navigatori del web e da circa un anno «voce e volto» della Panda, alla cui sempiterna gioventù contribuisce con una serie di spot che forniscono una dimostrazione della sua ironica creatività.

È stato lo stesso Rovazzi a spiegare, durante la presentazione ambientata nello scenografico Mirafiori Motor Village di FCA, la genesi di questo matrimonio che secondo molti – a cominciare dal numero uno mondiale del marchio Olivier François – non s'aveva da fare e che invece ha avuto il via libera in seguito a un incontro a tre fra Rovazzi, François e il vertice del gruppo telefonico nel quale è stata trovata la quadra, eleggendo il giovane milanese a testimonial comune di entrambi i «neo sposi», nonché autore della campagnia di lancio – di sorridente creatività – del progetto condiviso.

La Panda Connected By Wind, già disponibile nelle concessionarie Fiat al prezzo di 9.950 euro, si caratterizza per il logo «120» celebrativo dei 120 anni di storia del brand e per il badge «Connected By Wind sui montanti. Il look, derivato da quello della Panda Cross, presenta un'esclusiva livrea bianca con finiture nere a contrasto e con i gusci dei retrovisori arancioni che riproducono il «colore sociale» del gruppo telefonico.

Nel prezzo di listino è compreso il «Windpack» costituito da un router Wi-fi mobile «Linkzone 4G» nel quale è integrata una Sim ricaricabile Wind che permette il collegamento contemporaneo di 15 dispositivi e la disponibilità per un anno di 50 Giga mensili di traffico internet.

Trattandosi di un dipositivo mobile, il router può essere staccato dal supporto collocato sul tunnel centrale e asportato dalla vettura, consentendo ai passeggeri di navigare, chattare, scaricare musica e file, condividere foto e video anche fuori dall'auto, in piena libertà e beneficiando della velocità elevata garantita dallo standard di connessione 4G/4.5G di Wind, che offre ai clienti di questa specialissima Panda anche due coupon utili per attivare altrettante offerte speciali nel campo della telefonia mobile e fissa.