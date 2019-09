Panda Trussardi, che lusso! La citycar Fiat più amata dagli italiani ora in versione "Luxury"

MILANO - Dopo 39 anni e oltre 7 milioni e mezzo di unità vendute (e 5 milioni ancora su strada), la Panda veste i panni raffinati firmati Trussardi ed entra nel mondo del lusso, sia pure accessibile e democratico com'è nel Dna della piccola Fiat.

L'evoluzione della specie è il frutto di un'idea condivisa tra Tomaso Trussardi, presidente della casa di moda, e il responsabile globale del marchio Olivier François, che parla del giovane partner come del «più grande appassionato di automobili che conosca». «Al momento di mettere in cantiere – ha raccontato il top manager Fca – un progetto comune io pensavo alla 500, nostra fashion car per eccellenza. È stato Tomaso a orientarmi verso l'intramontabile city car, di cui un esemplare figura nel suo ricco e affollato garage, che ha fornito un'ulteriore prova della sua ineguagliata versatilità».

Quella presentata nella raffinata sede di Palazzo Trussardi, indiscusso punto di riferimento della moda (e della gastronomia) milanese a un passo dalla Scala, è una sofisticata piccola auto con la livrea Caffé Italiano – colore caro alla «maison» – ma disponibile anche nelle tinte Bianco Gelato, Nero Cinema e Grigio Maestro, che alla lunga serie di record fin qui accumulati aggiunge anche quello di essere la prima Panda proposta anche con carrozzeria opaca.

Realizzata su base della versione Cross e disponibile anche a trazione integrale, la prima “Luxury Panda” si dintingue per i numerosi dettagli estetici raffinati ed esclusivi, tra cui spiccano il levriero traslucido – simbolo Trussardi – che campeggia al centro della terza luce laterale e soprattutto le cinture di sicurezza contraddistinte dall'inconfondibile disegno della griffe italiana e protagoniste dello spot di lancio, un segmento del videoclip girato a Milano di «Torn», del nuovo singolo di Ava Max.

La giovane cantante che spopola sul web, da molti considerata l'erede di Lady Gaga, non resiste alla tentazione di rubare, dopo aver rotto un finestrino con l'arma impropria del tacco 12 delle sue scarpe (ovviamente Trussardi), la cintura di sicurezza per completare la sua mise e trasformare una dotazione di bordo in un campo d'abbigliamento fashion.

Dal punto di vista meccanico, la Panda Trussardi dispone delle motorizzazioni a benzina 1.2 da 69 cv e 0.9 TwinAir Turbo da 85 cv, e condivide con le altre «sorelle» le evolute dotazioni di connettività, infomobilità e assistenza alla guida. Il listino è di 16.550 euro per il motore 1.2 con la sola trazione anteriore, mentre il TwinAir ne costa 18.050 nella versione a due ruote motrici e 20.050 per quella integrale.