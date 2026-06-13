Peugeot E-208 GTi, il mito ritorna in versione elettrica: 281 CV e debutto a Le Mans

LE MANS - Peugeot ha scelto ancora una volta il palcoscenico della 24 Ore di Le Mans per scrivere un nuovo capitolo della propria storia. A cento anni dalla prima partecipazione della Casa francese alla classica della Sarthe, il marchio del Leone ha svelato la versione definitiva della nuova E-208 GTi, riportando in vita una delle sigle più iconiche della propria tradizione in una veste completamente inedita.

La novità più importante è infatti rappresentata dall’adozione di una propulsione esclusivamente elettrica, una scelta che apre una nuova era per il marchio GTi e che segna il ritorno di Peugeot nel segmento delle compatte sportive ad alte prestazioni.

Presentata un anno dopo il concept mostrato proprio a Le Mans, la E-208 GTi rimane molto fedele al prototipo originario, confermando l’accoglienza positiva ricevuta da appassionati e clienti. L’obiettivo di Peugeot era chiaro: trasferire nel mondo elettrico tutto il DNA delle storiche GTi, a partire dalla leggendaria 205 GTi che negli anni Ottanta contribuì a costruire il mito delle piccole sportive francesi.

Lo sviluppo tecnico è stato affidato direttamente a Peugeot Sport, la divisione responsabile anche del programma Hypercar nel FIA WEC con la 9X8 LMH. L’esperienza accumulata nelle competizioni è stata sfruttata per creare quella che la Casa definisce la vettura più performante del segmento B.

Il motore elettrico anteriore sviluppa 281 cv e 345 Nm di coppia, valori che permettono alla compatta francese di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata a 180 km/h. Si tratta di prestazioni superiori a quelle comunicate durante la presentazione del concept e che collocano la nuova GTi tra le sportive elettriche più rapide della categoria.

La base tecnica deriva dalla piattaforma condivisa all’interno del gruppo Stellantis. Tuttavia, Peugeot Sport ha sviluppato una propria taratura del software di gestione elettronica, attingendo direttamente alle competenze maturate nelle competizioni. Anche il sistema di raffreddamento della batteria è stato oggetto di uno sviluppo specifico, con l’obiettivo di garantire prestazioni costanti anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative, evitando le limitazioni di potenza che possono verificarsi su alcune vetture elettriche ad alte prestazioni.

La batteria da 54 kWh consente un’autonomia fino a 375 km nel ciclo WLTP con pneumatici Hankook Ventus S1 Evo3, mentre con i Michelin Pilot Sport 4S forniti di serie l’autonomia dichiarata scende a 352 km. La ricarica può essere effettuata fino a 100 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 20 all’80% della capacità in meno di trenta minuti.

Per gestire la potenza disponibile, gli ingegneri francesi hanno profondamente modificato il telaio della E-208. Le carreggiate sono state allargate di 56 millimetri all’anteriore e di 28 al posteriore, mentre l’altezza da terra è stata ridotta di 25 millimetri. Non manca un differenziale autobloccante meccanico integrato nel riduttore, elemento fondamentale per migliorare la trazione della vettura sull’asse anteriore.

Le sospensioni adottano componenti specifici sviluppati da Peugeot Sport, con molle dedicate e ammortizzatori dotati di fine corsa idraulici derivati dall’esperienza maturata nel Mondiale Endurance. Anche l’impianto frenante è stato potenziato grazie a dischi anteriori da 355 millimetri e pinze a quattro pistoncini.

Dal punto di vista estetico, la E-208 GTi si distingue immediatamente dal resto della gamma. Il frontale adotta una griglia chiusa più aggressiva arricchita da dettagli rossi, mentre le carreggiate maggiorate hanno richiesto passaruota specifici. Spiccano inoltre i cerchi da 18” ispirati a quelli forati della storica 205 GTi, uno spoiler posteriore dedicato e un diffusore ridisegnato. La firma luminosa a tre artigli rimane uno degli elementi più caratteristici della vettura, contribuendo a rafforzarne la personalità sportiva.

L’abitacolo segue la stessa filosofia, con un ambiente caratterizzato dai richiami al mondo GTi. I sedili sportivi presentano dettagli rossi ispirati alle storiche 205 GTi, mentre cuciture, tappetini e cinture di sicurezza richiamano la tradizione del modello. Il volante compatto integra inserti in Alcantara e una taratura dello sterzo specifica per offrire una risposta più diretta. Anche la strumentazione digitale e il sistema di infotainment adottano schermate dedicate alle prestazioni, accompagnate da un’illuminazione ambientale personalizzata.

La nuova Peugeot E-208 GTi è il simbolo della volontà del marchio del Leone di trasferire il patrimonio costruito in decenni di GTi nell’era dell’elettrificazione, mantenendo al centro il piacere di guida. La piccola sportiva elettrica francese sarà offerta a partire da 44.900 euro.