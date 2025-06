Peugeot, la 24 Ore di Le Mans cornice ideale per il lancio della nuova E-208 GTi

Su una passerella di eccezione, quella del Circuit de la Sarthe dove si corre la 24 Ore di Le Mans, e alla presenza di un trio di ospiti (o meglio protagonisti) d'onore: Alain Favey ceo di Peugeot, Jean-Marc Finot, ceo di Stellantis Motorsport e Matthias Hossann responsabile del design di Peugeot, l'inedita E-208 GTi è stata svelata al pubblico (presenti alla diretta via web oltre 100mila persone) segnando il ritorno dell'iconica denominazione che ha segnato la storia delle auto sportive del Leone con diversi modelli acclamati per le loro prestazioni e qualità dinamiche. Il marchio GTi fa il suo ritorno su una delle vetture di maggior successo del segmento B, la Peugeot E-208 che è stata sviluppata - è stato detto durante l'evento - prestando la massima attenzione alle sensazioni di guida, oltre che ai 'numeri' assoluti che la collocano al vertice del segmento delle sportive compatte elettriche. Con 280 Cv, 345 Nm di coppia e un'accelerazione 0 - 100 km/h in soli 5,7 secondi reinterpretando il Dna di questo emblema in modo divertente, moderno e deciso.

È l'espressione di un piacere di guida contemporaneo e sostenibile, sottolinea Peugeot, che combina prestazioni uniche e ai vertici della categoria nel segmento B con un'eccezionale versatilità quotidiana. Rispetto alla 208 elettrica di serie, la E-208 GTi mostra - come si attendevano gli appassionati - un design più audace. Ne sono un esempio i passaruota allargati per adattarsi alle carreggiate maggiorate e messi in risalto da una linea rossa elegante e sportiva. La loro parte inferiore è svasata per lasciare liberi i pneumatici di traferire a terra tutta la potenza erogata dal gruppo elettrico. Al riguardo va subito detto che il cofano della E-208 GTi nasconde un potente motore prodotto a Trémery, una fabbrica ora dedicata ai propulsori elettrici nell'ambito della joint venture Emotors tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer. Ma torniamo al design, che nel frontale rende più aggressiva la parte inferiore con uno spoiler aggiunto sotto al paraurti anteriore mentre in coda uno specifico diffusore aerodinamico (che integra un nuovo piccolo fendinebbia a Led) ha un impatto discreto ed elegante grazie alla finitura in nero lucido. Caratteristica anche la firma luminosa a 'tre graffi' che è propria di tutte le versioni di 208 ma che nella E-208 GTi estende l'effetto sorprendente di queste tre linee nei fari full Led grazie all'utilizzo di tre moduli ottici indipendenti.

Nella parte posteriore, i tre graffi orizzontali, costituiti da tre eleganti linee Led, rafforzano visivamente l'assetto ribassato della vettura. Come da 40 anni per tutte le GTi di Peugeot, anche E-208 GTi si distingue per la sua forte presenza su strada grazie a un telaio ribassato di 30 mm e carreggiate allargate di 56 mm all'anteriore e di 27 mm al posteriore. Il tutto è enfatizzato dai grandi cerchi da 18 pollici, che propongono un design che strizza l'occhio alle iconiche ruote 'forate' della 205 GTi. Per l'interno i designer di Peugeot hanno scelto di far coesistere la sportività con un'atmosfera coinvolgente. Un risultato che è ottenuto con alcuni dettagli - come i i tappetini e le cinture di sicurezza in rosso acceso - e che convivono con l'aspetto elegante e racing al tempo stesso dei sedili anteriori con poggiatesta integrati. Il volante (non poteva essere diversamente) è compatto, per essere uno degli elementi chiave del piacere di guida della E-208 GTi come delle altre Peugeot. E' caratterizzato da dettagli in pelle rossa traforata abbinata all'Alcantara e da un emblema centrale anch'esso bordato di rosso.

Durante l'evento è stato ricordato che la E-208 GTi è stata interamente progettata dal team Peugeot Sport con sede a Satory, (nelle vicinanze di Parigi), con la collaborazione dei team di design del Leone a Vélizy. «Sono entusiasta di presentare la nuova Peugeot E-208 GTi che è un nuovo capitolo rivoluzionario dell'iconica storia GTi - ha commentato Alain Favey, ceo di Peugeot - Questo modello rappresenta una fusione del nostro ricco patrimonio con una tecnologia all'avanguardia, offrendo prestazioni e sensazioni di guida senza pari». «Questo perché in Peugeot prendiamo sul serio il piacere di guida. Con questa nuova GTi, stabiliamo nuovi standard nel mercato delle hot hatch».