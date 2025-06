Peugeot, due propulsori con la trazione integrale. La E-3008 e la E-5008 hanno la stessa anima ma vocazioni diverse

MULHOUSE - Dalle colline dell’Alsazia al cuore della Foresta Nera, un viaggio tra il silenzio della natura e il piacere di guida firmato Peugeot. La Casa del Leone ha svelato, nel suo stabilimento di Sausheim a pochi chilometri da Mulhouse, le varianti Dual Motor della Peugeot E-3008 ed E-5008. Due Suv che, pur condividendo la stessa anima, hanno vocazioni ben distinte riguardo la mobilità elettrica. Entrambe realizzate sulla piattaforma STLA Medium, la prima presenta uno stile da fastback con un carattere decisamente più dinamico e sportivo mentre la E-5008, con le sue forme da D-Suv, si rivolge a chi non vuole rinunciare a spazio e versatilità.

Partiamo dalla E-3008: un Suv coupé di segmento C che mantiene inalterata la linea contraddistinta da un lunotto inclinato dotato di un piccolo spoiler posteriore. I fari anteriori LED, con i tre artigli, e la calandra che presenta un motivo geometrico donano al frontale un aspetto aggressivo ed elegante. Mentre le sue dimensioni, 4,54 metri di lunghezza, la rendono perfetta sia per la città quanto per i viaggi più lunghi. Sotto la carrozzeria, oltre al motore anteriore da 157 kW (213 Cv), troviamo sull’asse posteriore un secondo da 83 kW (112 Cv). In base alla modalità di guida i due motori lavorano all’unisono garantendo, oltre alla trazione integrale, una potenza totale di 235 kW (325 Cv) e 509 Nm di coppia complessiva che si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6 secondi. Lasciata Mulhouse, sul tratto autostradale che ci porta verso la Germania adottiamo le modalità Eco e Normal.

In entrambi i casi l’auto predilige i consumi agendo principalmente sulla trazione anteriore, mentre l’asse posteriore viene attivato solamente quando serve più potenza. La differenza è più marcata in Sport. Nell’affrontare i tornanti della Foresta Nera la Peugeot mostra una buona agilità, sfruttando il baricentro basso grazie alla batteria da 73 kWh posta sotto il pianale, oltre a una maggior reattività sia nella risposta dello sterzo che del gas. Il volante compatto aiuta nella guida, mentre la ripartizione della coppia (60-40 in favore dell’asse anteriore) garantisce una buona stabilità anche nei tratti più impegnativi. Non per ultima la modalità 4WD, in cui i motori lavorano in parallelo per massimizzare la presa anche sui terreni più scivolosi.

Un’impostazione simile è adottata anche dalla sorella maggiore, la E-5008 Dual Motor, che però declina le stesse soluzioni tecniche in chiave familiare. Lunga 4,79 metri, dotata fino a sette posti e un abitacolo studiato per accogliere anche passeggeri adulti in terza fila, la E-5008 conferma le ambizioni da ammiraglia elettrica. Anche qui troviamo la batteria da 73 kWh, i due motori da 213 e 112 Cv, la trazione integrale intelligente e una potenza totale identica a quella della E-3008, ma con una diversa messa a punto del telaio. Barre antirollio, ammortizzatori e molle irrigiditi rendono il D-Suv stabile e reattivo, mentre il comfort rimane al centro dell’esperienza di guida grazie all’ottimo isolamento acustico e a sospensioni tarate per i lunghi viaggi. Entrambi i modelli condividono il nuovo Panoramic i-Cockpit, un display curvo da 21” che sembra fluttuare sulla plancia integrando strumentazione e infotainment in un’unica superficie. Sul lato tecnologico non manca la connettività con gli smartphone e l’assistente vocale basato su ChatGPT. Materiali sostenibili e finiture di pregio, come tessuti riciclati e inserti morbidi, rafforzano la percezione di qualità, comodi e ben profilati i sedili sia per chi siede davanti che per chi si accomoda dietro.

Quanto all’autonomia, la E-3008 promette fino a 490 km con una singola carica, mentre la E-5008 si ferma a 467 km nel ciclo WLTP. In entrambi i casi, la ricarica rapida in corrente continua fino a 160 kW consente di passare dal 20 all’80% in circa mezz’ora, mentre in corrente alternata è previsto di serie un caricatore da 11 kW, con possibilità di optare anche per quello da 22. Se i prezzi ufficiali verranno comunicati nelle prossime settimane, Peugeot ha già anticipato che entrambe le versioni godranno di una garanzia estesa a otto anni o 160.000 km, oltre alla dotazione di serie che include wallbox domestica e accesso alla rete Free2Move con un milione di colonnine in tutta Europa.