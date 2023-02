Peugeot, 3008 e 5008 diventano mild hybrid. Consumo ridotto del 15% e guida urbana al 50% elettrica per i Suv del Leone

Tra le novità Peugeot del 2023 spicca il nuovo sistema mild hybrid, che verrà proposto inizialmente sui Suv 3008 e 5008 hybrid, le quali saranno messe in vendita sul mercato europeo nel secondo trimestre 2023. La power unit in questione, che andrà a sostituire il 1.2 PureTech 130 EAT8, è composta da un motore 1.2 turbo benzina a 3 cilindri da 136 cv accoppiato ad un nuovo cambio a doppia frizione a 6 marce che include un motore elettrico. La batteria, che si ricarica durante la guida, fornisce una coppia extra ai bassi regimi del motore e riduce il consumo di carburante fino al 15%.

Il sistema mild hybrid a 48 volt consente ai Suv di segmento C del brand di viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica nei percorsi urbani, secondo la casa francese. Inoltre, quando la carica della batteria lo consente, permette l’avviamento, lo svolgimento delle manovre di parcheggio, e le ripartenze nel traffico congestionato, in modalità elettrica. A velocità superiori, fino a 145 km/h, il motore a combustione si arresta nel momento in cui il guidatore rilascia il pedale dell’acceleratore a velocità costante, e quando rallenta. Nel contempo, quello elettrico compensa il ritardo del turbo nelle riprese a bassa velocità ed offre maggiore spunto quando si preme l’acceleratore con forza, grazie ai 21 kW di cui dispone, evitando di scalare rapporto per non inficiare il comfort.