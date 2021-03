Peugeot 308, il “Power of Choice” sbarca su berlina compatta. Arriva la nuova versione, anche ibrida plug-in

MILANO - Forte di una lunga storia di successi nel segmento delle berline compatte con oltre 7.000.000 di veicoli venduti nelle varie generazioni e con al suo attivo 42 premi internazionali, il brand del leone alza il velo su nuova Peugeot 308. Efficiente e prestazionale sin nei minimi dettagli aerodinamici, 308, fedele al concetto di ‘Power of Choicè, è disponibile con motorizzazioni plug-in hybrid e termiche, benzina o Diesel. Il design di 308, decisamente alto di gamma, porta al debutto il nuovo logo della casa. L’ottimizzazione generale dell’architettura del corpo carrozzeria valorizza l’abitabilità interna e conferma il dinamismo e la personalità dell’ auto. Lateralmente, le fiancate fluide e lisce rivelano il loro carattere possente nei due profili quadrati affilati che sovrastano le ruote anteriori e posteriori. Il disegno del profilo laterale attinge alla storia dell’identità del marchio (Peugeot 205, 208, 308...) ma aggiunge il dinamismo del lavoro realizzato sulla morfologia della silhouette di questa nuova generazione.

Il posteriore, dalle funzionalità aerodinamiche strategiche, è stato progettato a partire dai punti di passaggio dell’aria ottimali per una carrozzeria berlina 5 porte definiti in galleria del vento. Pertanto, la caratteristica linea di stile che attraversa il posteriore si basa su queste prestazioni aerodinamiche ottimali, così come la linea di fuga nella parte superiore del padiglione, che ha richiesto il lungo spoiler, identificativo dello stile di 308. Nuova 308 è radicata nel Dna di Peugeot. Sensuale e dal design affusolato, si inserisce in un universo di riferimento più alto di gamma e più dinamico. Nuova 308 sfoggia il nuovo logo del marchio all’interno di una calandra interamente dedicata ad esso. La sua presenza è enfatizzata dal disegno della griglia del radiatore che converge progressivamente verso il logo stesso. Evoluzione progettuale e tecnologica, il radar per gli aiuti alla guida (tecnologia radome che utilizza l’iridio compatibile con le onde radar) scompare dietro al logo che rimane l’unico elemento decorativo della griglia. La targa è spostata nella parte inferiore del frontale per ottimizzare il design del frontale.

I proiettori anteriori sono dotati della tecnologia LED dal primo livello di allestimento. Cesellati e sottili, contribuiscono alla dinamica e all’identità di questa nuova Peugeot 308. Sono arricchiti da luci diurne a forma di artiglio sul paraurti anteriore. Questa firma luminosa si inserisce nell’attuale stile Peugeot, identificabile a prima vista sia di giorno che di notte. Sugli allestimenti superiori GT e GT Pack, i fari Full LED sono ancora più sottili e adottano la tecnologia Matrix LED. Il Peugeot i-Cockpit fa parte del DNA del marchio. Ad ogni nuova generazione si arricchisce e si aggiorna. Con l’arrivo di 308, segna un’evoluzione in termini di ergonomia, di qualità, di design e di tecnologia grazie al suo nuovissimo sistema di infotainment, il Peugeot i-Connect. Il nuovo volante compatto integra dei sensori in grado di individuare la presa del conducente sul volante durante l’utilizzo dei nuovi aiuti alla guida. Ergonomico, riscaldato (in opzione), il volante raggruppa tutti i comandi: radio, media, telefono e aiuti alla guida ADAS.