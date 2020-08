Peugeot 308, iniziano le vendite dell'Auto dell'Anno: l'i-Cockpit digitale diventa di serie

Peugeot apre gli ordini anche in Italia per la nuova gamma 308. Una gamma rivista nei livelli di allestimento, con l’importante novità rappresentata dal Peugeot i-Cockpit con strumentazione 100% digitale di serie su tutte le versioni e l’introduzione di un completo sistema di assistenza attiva alla guida che eleva ancor più la sicurezza di questa vettura eletta Auto dell’Anno all’esordio sul mercato. Una gamma rivista ed ottimizzata che inaugura una nuova struttura con 3 livelli di allestimento con una serie di pacchetti di optional complementari, per personalizzare ancor più un’ auto che continua ad avere un ottimo successo commerciale.

Ordinabile con prezzi che partono da 22.700 euro chiavi in mano per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S in versione hatchback 5 porte e da 23.700 euro per la corrispondente versione SW, sarà in consegna a partire dal mese di settembre. Peugeot 308 è un modello della casa del Leone che vanta oltre un milione e mezzo di esemplari prodotti e 43 premi ricevuti in tutto il mondo; è stata inoltre eletta Auto dell’Anno al momento del lancio, al pari delle attuali suv 3008 e nuova 208. Oggi la 308 si presenta rinnovata nei contenuti.

Dal momento che l’offerta nel segmento delle berline compatte si evolve costantemente ma un riferimento rimane sempre un riferimento, Peugeot 308 continua la sua storia di successo con evoluzioni degne di nota. All’interno, la plancia si dota dell’i-Cockpit 100% digitale e di un touchscreen capacitivo con finitura dall’aspetto brillante. Tra le migliori vetture del segmento C in termini di prestazioni dinamiche e di miglior bilanciamento fra comfort e comportamento stradale, Peugeot 308 offre motorizzazioni termiche di ultima generazione e un’offerta di aiuti alla guida (ADAS) riservata alle vetture dei segmenti superiori.

La nuova gamma di 308 inaugura una nuova struttura con 3 livelli di allestimento con una serie di chiari pacchetti di optional complementari, in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti più esigenti. La nuova declinazione di 308 presenta proporzioni equilibrate sia nella versione berlina che in quella SW. Le linee della carrozzeria rivelano un aspetto forte e dinamico, ma anche elegante, quasi senza tempo. Con la nuova gamma 2020, 308 può esser scelta anche nella nuova tinta Blu Vertigo tri-strato. Nell’allestimento Allure, inoltre, i cerchi Zyrcon da 16’ vengono proposti, in opzione, con una finitura diamantata. Sull’allestimento GT Pack, al vertice della gamma, è possibile avere l’opzione Black Pack.

Questa opzione offre la possibilità di sostituire la maggior parte degli elementi cromati con altri con una colorazione nero lucido. Poiché un punto di riferimento rimane sempre un riferimento, Peugeot 308 offre un buon equilibrio tra comfort e comportamento dinamico, al vertice del segmento delle vetture compatte, sia in versione berlina che SW.L’i-Cockpit è un elemento inscindibile del piacere di guida tanto caro al marchio e la nuova gamma di 308 si dota oggi di un i-Cockpit con quadro strumenti digitale presente di serie su tutta la gamma.

Il quadro strumenti digitale si compone di una lamina digitale ad alta definizione da 10 pollici ed integra le ultime evoluzioni in termini di graphic design proposte sulle recenti 208 e 2008. Il touchscreen a centro plancia è di tipo capacitivo ed adotta una decorazione ®glossy¯ (o brillante), ispirata agli smartphone di ultima generazione.Rimanendo in quest’ambito, poter collegare il proprio smartphone all’interno del veicolo è una priorità per molti clienti. La nuova 308 è dotata della funzione Mirror Screen, una funzione che permette al conducente di trasferire le principali applicazioni del suo device sullo schermo touchscreen del veicolo.

Quest’offerta triple play è compatibile con i protocolli di connessione Mirrorlink, Android Auto ed Apple Carplay. La 3D Connected Navigation, inoltre, è dotata di riconoscimento vocale: reattiva e connessa a TomTom Traffic, permette di ottimizzare gli spostamenti attraverso il monitoraggio delle condizioni del traffico in tempo reale. La gamma motori si compone di benzina e Diesel altamente efficienti, con ridotte emissioni di CO2, a partire da 95 g/km. Questi propulsori sono omologati secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures) e sono conformi alla normativa Euro 6.

Per i benzina sono disponibili PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8 mentre per la versione diesel prevista è quella con motore BlueHDi130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8. Completa la gamma 2020, la versione sportiva GTi, forte del suo motore 4 cilindri da 1.6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 263 CV con una coppia massima di 340 Nm.