Peugeot arricchisce le gamme 208 e 2008 con la serie speciale Lumiere. Sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma

Peugeot arricchisce le gamme 208 e 2008 con la nuova serie speciale Lumiere, proposta con motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione. Il nuovo allestimento punta su design e dotazioni aggiuntive e sarà presentato al pubblico in occasione della Festa del Cinema di Roma, dove il marchio sarà Auto Ufficiale della manifestazione. Le Peugeot 208 Lumiere e 2008 Lumiere riprendono la dotazione dell'allestimento Allure aggiungendo elementi estetici dedicati. La 208 introduce il nuovo Verde Alvao, disponibile insieme a Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla.

Per la 2008 debutta invece il Blu Nazare, affiancato da Blu Obsession, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla. Le colorazioni sono abbinate al tetto nero lucido sulla 208 e alle barre del tetto nello stesso trattamento sulla 2008. A caratterizzare la serie speciale sono anche i cerchi in lega bicolore diamantati, Noma da 16 pollici sulla 208 e Karakoy da 17 pollici sulla 2008, con finitura Black Mist. Nell'abitacolo trovano spazio sedili anteriori con rivestimenti Tremezzo tri-tessuto, impunture Opalite blu-verdi e logo Peugeot sui poggiatesta. Gli stessi dettagli cromatici sono ripresi sui pannelli delle porte e sugli inserti della plancia. Sul fronte delle dotazioni, entrambe le versioni dispongono di serie dell'accesso e avviamento senza chiave e della telecamera posteriore ad alta definizione.

La 2008 Lumiere aggiunge inoltre il bagagliaio modulare su due livelli, pensato per adattare lo spazio di carico alle diverse esigenze. Le nuove versioni sono già disponibili sul mercato con prezzi a partire da 24.900 euro per la Peugeot 208 Lumiere e da 30.800 euro per la 2008 Lumiere. La presentazione ufficiale avverrà a Roma il 13 ottobre, in occasione dell'apertura della Festa del Cinema, mentre le vetture saranno esposte al pubblico fino al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.