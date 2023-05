Peugeot, la e-2008 si rinnova: con l’evoluzione aumenta potenza (115 kW) ed autonomia (406 km). Sarà anche Hybrid a 48V

Lanciato a fine 2019, Peugeot 2008 guadagna il facelift di metà carriera per rimanere protagonista nella fascia dei Suv compatti. Sono quasi 700.000 le unità prodotte dal debutto, che hanno garantito alla Peugeot 2008 la presenza fissa sul podio delle vendite dei SUV di segmento B in Europa, dopo aver occupato il primo posto nel 2021. Una fetta importante del successo di questo modello arriva dalla e-2008, con oltre 75.000 unità prodotte. Ha rappresentato il 17,4% delle vendite della gamma 2008 nel 2022, collocandosi sul podio delle vendite europee di SUV elettrici nel segmento B. Come spesso capita con l’aggiornamento di metà carriera, la nuova Peugeot 2008 guadagna un volto nuovo e totalmente allineato al nuovo family-feeling aziendale. Il frontale sfoggia la nuova firma luminosa composta dai tre artigli luminosi verticali integrati negli inserti neri lucidi del paraurti, nelle versioni GT esteso per la prima volta all’illuminazione dei proiettori full LED.

Sul retro, invece, i punti luce sono costituiti da tre doppie lamelle orizzontali sovrapposte. Tra le novità, anche il nuovo scudetto Peugeot al centro della griglia frontale e la sigla del modello in lettering sul portellone posteriore. Nuovo 2008 è disponibile in sei tinte di carrozzeria: Grigio Selenio, Grigio Artense, Bianco Okenite, Nero Perla Nera, Rosso Elisir e Blu Vertigo. Inediti anche i cerchi da 16, 17 e 18 pollici. All’interno, debutta il quadro strumenti digitale sulle versioni Allure e GT, su quest’ultimo in 3D, mentre tutti gli allestimenti sono ora dotati di serie di un touchscreen centrale da 10 pollici in sostituzione del precedente da 7”. Il sistema di ricarica wireless, in opzione sulla 2008 Allure, è stato potenziato a 15 watt, in aggiunta al sistema di telecamere a 360 gradi ora ad alta risoluzione. Evoluta anche la gamma motori. L’elettrica E-2008 è equipaggiata con la nuova motorizzazione già adottata da E-208 e E-308.

La potenza massima aumenta del 15%, passando da 136 cv / 100 kW a 156 cv / 115 kW, mentre la batteria passa da 50 kWh a 54 kWh, per un’autonomia che sale a 406 km di percorrenza rispetto ai precedenti 370. All’inizio del 2024, Nuovo 2008 riceverà la nuova motorizzazione Hybrid a 48V, composta da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV, abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6 che incorpora un motore elettrico.