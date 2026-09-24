Peugeot E-208, l'anima da GTi elettrica ruggisce sulle strade scozzesi con 280 cavalli

Curve, saliscendi e strade extraurbane della Scozia sono state lo scenario per una prova su strada prova della nuova Peugeot E-208 GTi, la prima vettura completamente elettrica del marchio francese a utilizzare la storica sigla sportiva. Presentata nella versione definitiva alla 24 Ore di Le Mans, la nuova E-208 GTi riprende il progetto del concept mostrato nel 2025 e trasferisce nell'era elettrica una denominazione nata 40 anni fa con la 205 GTi. La E-208 GTi è equipaggiata con un motore elettrico da 280 cv e 345 Nm, abbinato alla trazione anteriore. La gestione della coppia è affidata anche a un differenziale autobloccante meccanico, mentre la parte telaistica è stata rivista per adeguare la 208 alle maggiori prestazioni della versione GTi. Nel corso della prova sulle strade scozzesi emerge soprattutto il lavoro effettuato sull'assetto.

La vettura è stata sviluppata da Peugeot Sport e Peugeot Design con l'obiettivo di mantenere le caratteristiche delle precedenti GTi, intervenendo su sospensioni, sterzo e comportamento dinamico. La maggiore larghezza delle carreggiate e una taratura specifica dell'assetto contribuiscono poi a modificare il comportamento della vettura rispetto alla normale E-208. La risposta del motore elettrico è immediata e la disponibilità della coppia permette di affrontare con prontezza le ripartenze in uscita dalle curve. Il differenziale autobloccante interviene nella gestione della trazione sulle ruote anteriori, mentre la taratura specifica di sospensioni e sterzo accompagna la vettura nei cambi di direzione.

La nuova E-208 GTi mantiene inoltre una dimensione compatta, elemento centrale della formula GTi. Il progetto nasce infatti con l'obiettivo di trasferire sulla propulsione elettrica i contenuti che hanno caratterizzato la storia delle piccole sportive Peugeot: dimensioni contenute, prestazioni e attenzione al comportamento dinamico. Dal punto di vista estetico, la versione di serie rimane molto vicina al concept presentato nel 2025. Peugeot ha scelto di mantenere un'impostazione caratterizzata da elementi specifici GTi, senza modificare la fisionomia della 208. La nuova E-208 GTi rappresenta quindi il passaggio della sigla GTi alla propulsione elettrica, attraverso una trasformazione tecnica che punta però a conservare l'impostazione da compatta sportiva e affida a motore, telaio e gestione della trazione il compito di interpretare in chiave contemporanea una formula nata quattro decenni fa.