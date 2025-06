Peugeot, la nuova belva E-208 GTi sfila alla 24 Ore di Le Mans

LE MANS - Un palcoscenico d’eccezione per una sigla che ha fatto innamorare diverse generazioni di appassionati d’auto. In occasione della celebre 24 Ore di Le Mans, Peugeot ha tolto i veli dalla E-208 GTi, erede spirituale di quella 205 GTi che è stata una vera e propria icona degli anni ’80 e ’90. A quarant’anni di distanza dalla prima generazione, la Peugeot ha perso il rombo ma ha guadagnato cavalli. Se la prima 205 GTi, lanciata nel 1984, disponeva di un 1.6 benzina, la E-208 GTi può contare esclusivamente su un motore elettrico in grado di sprigionare 280 Cv. Aggressiva nel suo rosso brillante, la piccola del Leone si distingue immediatamente per il paraurti anteriore che sembra derivato da una vettura da rally. I passaruota allargati, e svasati nella zona inferiore, ospitano i cerchi forati da 18”, con disegno specifico e logo GTi a richiamo della 205, che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2. Grintoso anche il posteriore dotato di diffusore e spoiler sul lunotto.



Sportività che ritroviamo anche nell’abitacolo a cominciare dai sedili avvolgenti con poggiatesta integrato. Il Peugeot i-Cockpit presenta il volante compatto, con elementi in pelle rossa e Alcantara, oltre a un quadro strumenti digitale con grafica dedicata che affianca il sistema di infotainment dotato di assistente vocale. Non mancano tocchi di rosso, come le impunture sui sedili, le luci ambientali e le cinture. A spingere la E-208 GTi ci pensa il motore elettrico anteriore, da 280 Cv e 345 Nm di coppia, dotato di differenziale autobloccante integrato nel riduttore che ne migliora il comportamento in curva. Ciò consente di coprire lo 0-100 km/h in 5,7 secondi e raggiungere una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Equipaggiata con una batteria da 54 kWh, la Peugeot può percorrere fino a 350 km con una sola carica.

Inoltre, sfruttando la colonnina da 100 kW, la ricarica dal 20 all’80% avviene in meno di 30 minuti, mentre occorrono quattro ore e mezza in corrente alternata a 7,4 kW. Gli ingegneri di Peugeot Sport sono intervenuti sul telaio ribassando l’assetto di 30 millimetri, oltre ad allargare la carreggiata anteriore di 56 millimetri e la posteriore di 27 millimetri, invariata la lunghezza di 4,05 metri. Ritarato sia lo sterzo che l’Esp, per avere un comportamento degno di una GTi, mentre l’impianto frenante è stato maggiorato. Sebbene sia ancora da comunicare il prezzo, la E-208 GTi verrà offerta con wallbox inclusa e un abbonamento di ricarica Free2Move.