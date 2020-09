Più comfort e tanta tecnologia: la Citroen C3 si rinnova in profondità

MILANO - La Citroën C3 si rinnova, accentuando la sensazione di robustezza e la presenza su strada con una serie di opportuni interventi estetici, a cominciare dal nuovo – e più leggero – disegno degli esclusivi airbump laterali che hanno il grande vantaggio di proteggerne efficacemente i fianchi ma non (opinione soggettiva come tutti giudizi estetici) di esaltarne l'avvenenza.

L'effetto finale è comunque decisamente gradevole, e di certo contribuirà al proseguimento sulla strada del successo che la terza generazione ha finora percorso senza incertezze, come testimoniano le 850.000 unità consegnate dal 2016 (140.000 in Italia) che le hanno fruttato un posto stabile nella «top five» del segmento B europeo e sul podio (in terza posizione) nel nostro Paese.

Tante le novità e i miglioramenti che il restyling ha portato in dote alla C3. Tra le caratteristiche illustrate da Elena Fumagalli, responsabile Comunicazione di Citroën Italia, troviamo tra l'altro la nuova espressione del frontale vivacizzato dai fari a Led, i 12 dispositivi di assistenza alla guida, di cui 5 standard su tutte le versioni, la connettività evoluta e la generosa abitabilità, apprezzabile per una delle poche auto del segmento che rimane – seppur per un solo millimetro – al di sotto del «fatidico» muro dei 4 metri di lunghezza.

Inediti e innovativi sono anche i sedili Advanced Comfort, il frutto più recente della ricerca di una marca che da sempre ha nella comodità un punto di forza. La seduta morbida e rilassante non penalizza comunque la guida dinamica nella quale la C3 ha esibito un carattere brillante e spigliato. Merito di motorizzazioni moderne ed efficienti come il 3 cilindri a benzina 1.0 PureTech da 83 cv con cambio manuale a 5 marce o da 110 cv con l'alternativa tra il cambio manuale e l'automatico Eat6, entrambi a sei rapporti, ai quali fa compagnia il turbodiesel 1.5 BlueHdi da 100 cv con sistema Start & Stop e cambio manuale a 5 marce.

Disponibile nei livelli di allestimento Live, Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack, la C3 del dopo restyling è proposta in Italia con un listino compreso tra 14.100 a 21.600 euro. A queste versioni si aggiunge la serie speciale «C-Series», trasversale all'intera gamma del «Double chevron», nella quale la C rappresenta un richiamo al Comfort e al Carattere del design, considerati i valori fondanti del brand. Ricco di connotazioni estetiche esclusive, questo modello costa 17.100 euro con il benzina da 83 cv e 19.600 euro nel caso del turbodiesel.