Pixo, piccola elettrica ma con tanto spazio, ecco la citycar di Nissan. Motore da 82 cv e autonomia fino a 259 km

Nissan svela Pixo, la piccola elettrica da città che amplia la gamma del marchio giapponese aggiungendo un tassello che rinforza la mobilità urbana e si affianca alla Kicks, che ha però un propulsore ibrido e-power. L'obiettivo della nuova vettura, come anticipato mesi addietro nel piano di rilancio a Tokyo e come sottolineato nella presentazione alla stampa mondiale di Pixo, è rendere la tecnologia accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.

La necessità cittadine di auto compatte è stato il punto di riferimento nello sviluppo di Pixo, che nasce dalla medesima piattaforma di Renault Twingo, ne condivide lo stabilimento di produzione a Novo Mesto, in Slovenia, e le fiancate, ma si differenzia, oltre che per le linee e gli allestimenti, soprattutto per la ricarica rapida in corrente continua da 50 kW - di serie su tutti gli allestimenti e che consente di portare la batteria dal 15% all'80% in 28 minuti. A questa si affianca la ricarica da 11 kW per utilizzare wallbox domestiche o aziendali.

Tali prestazioni sono rese possibili dalla nuova batteria da 27,5 kWh al litio-ferro-fosfato di Pixo, la prima del suo genere a essere installata su un modello Nissan in Europa. Il propulsore eroga 82 CV ed ha una autonomia di 259 km WLTP, per un consumo dichiarato 12,4 kWh ogni 100 chilometri. Caratteristiche che puntano a rendere efficiente e affidabile nell'uso quotidiano soprattutto dei neofiti una vettura elettrica. Le dimensioni compatte, 3.796 mm di lunghezza e 1.790 mm di larghezza, con un raggio di sterzata di 9,9 metri, pongono Pixo nel segmento A, ma nella progettazione si è cercato di massimizzare lo spazio interno con 18 litri di vani portaoggetti e una capacità del bagagliaio di 356 litri oltre a un frunk da 50 litri per l'alloggiamento dei cavi. I sedili posteriori scorrevoli e indipendenti prendono spunto da quelli delle kei car giapponesi e regalano a Pixo una peculiare versatilità. Le linee sono ispirate alle forme cubiche, le superfici pulite. L'illuminazione a pixel, la firma luminosa del frontale e i dettagli di design e l'espressione giocosa conferiscono a Pixo un carattere riconoscibile.

La silhouette è squadrata e l'altezza da terra è elevata per una vettura di questo segmento. Il frontale ampio e la grande parte posteriore esprimono un'impressione di sicurezza e solidità. La parte posteriore della vettura utilizza un unico elemento pixel. Il volume che emerge intorno al gruppo ottico anteriore rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del design. Ogni elemento del design è collegato attraverso la continuità delle linee, così da creare un senso di armonia.

Schermo touchscreen da 10 pollici e numerosi comandi fisici per le funzioni utilizzate più frequentemente caratterizzano la plancia, che risulta personalizzata anche da bocchette di ventilazione in metallo satinato rosso. Agilità, praticità e connettività sono i tre pilastri sui quali Nissan ha fondato il progetto. La vettura dispone di 24 sistemi ADAS, che comprendono funzioni di sicurezza (su tutti gli allestimenti) e assistenza alla guida. Il sistema utilizza 12 sensori di parcheggio e una telecamera posteriore per agevolare le manovre negli spazi urbani più stretti.

Sono presenti la frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore, il sistema di avviso dell'angolo cieco e la prevenzione dell'abbandono involontario della corsia. "È una piccola vettura - sottolineano in Nissan - che non rinuncia agli aspetti legati alla sicurezza». Gli aggiornamenti sono over-the-air. Una sorta di smartphone su ruote, insomma. «Tecnologia avanzata, ma con un prezzo accessibile» viene sottolineato durante la presentazione: i prezzi non sono stati ancora diffusi, ma dovrebbero non scostarsi troppo dai 20mila euro.