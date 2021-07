Polo GTI, ecco la versione sportiva della compatta VW: ha 207 cv, evoluti sistemi di assistenza alla guida e tanta tecnologia

WOLFSBURG - Dopo il reveal della nuova generazione di Polo, adesso Volkswagen alza il velo sulla versione più sportiva: la nuova Polo GTI. La variante che si fregia della sigla GTI rappresenta la punta di diamante del segmento Polo in termini di potenza, tecnologia e sportività. Con ben 207 CV di potenza e un assetto sportivo specifico la bestseller cinque porte prevede anche la guida parzialmente automatizzata (di serie o a richiesta in base ai mercati). L’iconico design della compatta sportiva, rivisitata dal punto di vista sia estetico che tecnico, è segnato dagli elementi caratteristici delle versioni GTI: le linee rosse sulla calandra, la struttura a nido d’ape della presa d’aria e i sedili sportivi top di gamma con la caratteristica fantasia a quadretti Clark sulle fasce centrali.

Numerosi sistemi di assistenza di ultima generazione garantiscono ancora più comfort e sicurezza per tutti i passeggeri. Come per le altre versioni della nuova gamma Polo, viene utilizzato l’ultimo stadio evolutivo del sistema di infotainment online (MIB3.1). In questo modo la sportiva cinque posti è always on e consente, a richiesta, una connettività ai massimi livelli. Per la visualizzazione a colori dei contenuti digitali, la nuova Polo GTI dispone oggi di serie del Digital Cockpit Pro con display da 10,25” e del sistema di infotainment Ready2Discover, inclusi App-Connect Wireless, Online Control Unit (eSIM), Functions on Demand e touchscreen da 8”. A richiesta sono disponibili anche sistemi autoradio e di navigazione con touchscreen da 9,2”.

L’ultima generazione prosegue senza soluzione di continuità la grande tradizione GTI e stabilisce nuovi standard nel segmento della Polo. La base tecnica viene offerta dal pianale modulare trasversale MQB della Volkswagen. Oggi la nuova Polo GTI esibisce di serie i nuovi fari a Led Matrix IQ.Light e un elemento trasversale illuminato nella calandra, che integra in modo caratteristico le luci diurne. In questo modo, la nuova Polo sportiva si riallaccia dal punto di vista stilistico ai modelli elettrici a batteria ID. della Volkswagen e alla nuova generazione di modelli di successo come Golf e Tiguan che presentano anch’essi questa caratteristica fascia luminosa a Led, come dotazione a richiesta o a seconda dell’allestimento.

Il cuore di questa versione è sicuramente rappresentato dal motore. Come tutte le precedenti, anche la nuova Polo GTI è a trazione anteriore. Il motore a iniezione diretta di benzina e sovralimentazione turbo sviluppa 207 CV e consente una velocità massima di 240 km/h. Il passaggio tra i rapporti viene eseguito tramite un cambio DSG doppia frizione a 7 rapporti (di serie). Lo sprint da 0 a 100 km/h richiede solo 6,5 secondi. La coppia massima è di 320 Nm tra 1.500 e 4.500 giri. La nuova Polo GTI può essere equipaggiata, a richiesta, con l’assetto Sport Select. Il guidatore può scegliere fra due diversi livelli per la regolazione degli ammortizzatori. La selezione del profilo di guida standard nella nuova Polo GTI offre quattro modalità: Eco, Individual, Normal e Sport. Le diverse modalità consentono al guidatore di impostare singoli parametri che variano il comportamento di marcia della vettura.

La Volkswagen raggruppa i sistemi finalizzati alla guida assistita sotto il marchio-ombrello IQ.Drive. Il modulo basilare è il sistema di assistenza alla guida Travel Assist che, per la prima volta sulla Polo, consente la guida parzialmente automatizzata. Il sistema può subentrare nel controllo dello sterzo, della frenata e dell'accelerazione da 0 km/h fino al limite di sistema del Travel Assist (210 km/h).