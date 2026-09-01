Porsche 911 GT3 Bergsport, serie speciale realizzata da Exclusive Manufaktur per Austria, Francia, Italia e Svizzera

Porsche presenta la 911 GT3 Bergsport, nuova Market Edition realizzata da Porsche Exclusive Manufaktur e prodotta in soli 100 esemplari per i mercati di Austria, Francia, Italia e Svizzera. Basata sulla 911 GT3 Touring dell'attuale generazione, la serie speciale si ispira al paesaggio alpino e alla tradizione Porsche nelle competizioni in salita. Il modello punta su leggerezza, precisione di guida e risposta immediata. Tra le dotazioni figura il pacchetto alleggerito, abbinato a sedili sportivi a guscio con schienale in fibra di carbonio, e la possibilità di scegliere tra il cambio manuale a sei marce e il PDK, disponibile senza sovrapprezzo. I cerchi sono in alluminio forgiato e sostituiscono quelli in magnesio previsti normalmente dal pacchetto, una soluzione pensata per aumentare la resistenza nell'impiego sulle strade di montagna. Completano la configurazione il sistema di sollevamento dell'asse anteriore e il serbatoio da 90 litri.

La carrozzeria è verniciata nell'esclusiva tonalità Valleygreenmetallic, sviluppata attraverso il programma Paint to Sample Plus e ispirata ai colori delle montagne. Il tema alpino ritorna nei cerchi con finitura White Gold e Ceramica e nelle pinze freno arancioni. Tra gli elementi specifici figurano inoltre i fari oscurati a LED Matrix HD, il motivo a scacchi sul cofano anteriore e i badge dedicati Bergsport. Un emblema circolare sul cofano motore raffigura quattro vette alpine, una per ciascuno dei Paesi interessati dalla serie speciale. Anche l'abitacolo riprende il tema della montagna. I sedili sono rivestiti in pelle Valleygreen, con cuciture arancioni e logo GT3 sui poggiatesta. Il motivo delle cime alpine compare nelle cuciture delle portiere e nella parte superiore del cruscotto, mentre altri dettagli riprendono i colori della carrozzeria.

La vettura dispone inoltre di sedili posteriori, sistema Sport Chrono con orologio Porsche Design, illuminazione ambientale e impianto audio Bose Surround Sound. La 911 GT3 Bergsport sarà presentata il 3 settembre alla Arosa ClassicCar, cronoscalata svizzera di 7,3 chilometri con 76 curve e 422 metri di dislivello. A guidarla sarà l'ambasciatore Porsche Jörg Bergmeister. La scelta dell'evento non è casuale: le strade alpine e le competizioni in salita fanno parte della storia del marchio e hanno contribuito allo sviluppo delle caratteristiche dinamiche delle vetture Porsche.