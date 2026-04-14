Porsche 911 GT3 S/C: debutta la spider due posti da 510 cv. È disponibile solo con cambio manuale a sei marce

Porsche amplia la leggendaria famiglia 911 con il debutto della nuova 911 GT3 S/C, una due posti scoperta con cambio manuale già ordinabile a un prezzo di listino che parte da circa 280mila euro. Forte il chiamo estetico alle soluzioni adottate sulla 911 S/T, come evidenziato dall'impiego diffuso di materiali leggeri: cofano anteriore, parafanghi e portiere sono realizzati in composito avanzato a base di fibra di carbonio. Anche l'impianto frenante carboceramico di serie e i cerchi in magnesio ultraleggero da 20 e 21 pollici contribuiscono a una significativa riduzione del peso, rispettivamente superiore a 20 e 9 chilogrammi, consentendo una riduzione della massa complessiva, che non arriva a 1.500 kg. Per chi desidera ancora più esclusività, Porsche propone, attraverso il programma Porsche Exclusive Manufaktur, il pacchetto opzionale Street Style, sviluppato dal dipartimento Porsche Style, che introduce abbinamenti contemporanei di colori e materiali sia per gli interni sia per gli esterni.

A bordo si ritrova la filosofia della leggerezza grazie a tappetini e pannelli porta alleggeriti derivati dalla 911 S/T, con sedili sportivi Plus in pelle nera di serie e la possibilità di scegliere sedili avvolgenti ancora più leggeri con schienale ripiegabile, dotati di airbag toracico integrato e regolazioni sia elettriche sia manuali, mentre l'esperienza di guida resta fedele alla tradizione 911 con l'avviamento tramite interruttore a sinistra del volante e un cruscotto digitale chiaro e funzionale, arricchito dalla modalità «Track Screen» che evidenzia solo le informazioni essenziali e segnala il momento ottimale per la cambiata. Il cuore della nuova 911 GT3 S/C è il motore boxer sei cilindri aspirato da 4,0 litri capace di erogare 375 kW, pari a 510 cavalli, abbinato a un cambio manuale GT a sei marce dai rapporti corti e sportivi.

Rapida l'accelerazione, che consente di passare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 313 km/h, il tutto nel rispetto delle più recenti normative sulle emissioni grazie alla presenza di filtri antiparticolato e catalizzatori, senza rinunciare al tipico sound della famiglia 911, ulteriormente amplificato nella guida a cielo aperto. Rispetto alla precedente Porsche 911 Speedster, la nuova GT3 S/C rinuncia alla copertura posteriore a doppia bombatura per adottare una capote leggera completamente automatica, azionabile fino a 50 km/h in circa 12 secondi tramite un sistema idraulico, mentre il frangivento può essere attivato in soli due secondi anche in marcia fino a 120 km/h, confermando una progettazione orientata al massimo equilibrio tra prestazioni, comfort e piacere di guida.