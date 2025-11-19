Porsche, ecco Cayenne elettrica: autonomia di 642 km. Potenza fino a 850 kW (1.156 cv) e scatto da 0 a 100 km/h in 2,5"

Porsche ha svelato oggi la nuova Cayenne Electric, presentandola come «l'inizio di una nuova era» per la casa automobilistica tedesca. Il Suv garantisce una potenza erogata fino a 850 kW (1.156 CV), uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, una potenza di ricarica fino a 400 kWh e un'autonomia che raggiunge i 642 chilometri. «È la Porsche di serie più potente di tutti i tempi e al contempo la più versatile: dinamica su strada, disinvolta nel fuoristrada e confortevole nei lunghi viaggi», spiega Porsche.

«La Cayenne Electric offre prestazioni che si collocano in una dimensione completamente nuova e che si avvalgono delle tecnologie innovative che abbiamo sviluppato nell'ambito motorsport. Definisce nuovi standard di riferimento per il segmento dei Suv, sia in termini di caratteristiche di guida che di ricarica - ha dichiarato Oliver Blume, presidente di Porsche -. Le straordinarie prestazioni elettriche si uniscono a un'effettiva praticità nell'uso quotidiano. L'eccellente livello di comfort sulle lunghe percorrenze si associa a caratteristiche fuoristradistiche assolutamente impeccabili».

Porsche è una delle case automobilistiche che si sono distinte per la più rapida trasformazione nel 2025, dal momento che circa il 36% delle sue auto sportive vendute nel mondo sono elettrificate. La Cayenne Electric rappresenta «il nuovo traguardo di questa storia costellata di successi e va a integrare l'attuale offerta di modelli Cayenne con motore termico e ibrido plug-in, nell'ottica di offrire ai clienti Porsche la massima flessibilità nella scelta dell'alimentazione preferita», spiega Porsche. I modelli Cayenne completamente elettrici possono essere ordinati gia da ora. I prezzi partono da 108.922 euro per la Cayenne e da 169.545 euro per la Cayenne Turbo in Italia.

Il cuore dei modelli Cayenne completamente elettrici è rappresentato da una batteria ad alta tensione da 113 kWh di nuova concezione, dotata di raffreddamento bidirezionale per una gestione termica ottimale. Ciò si traduce in un'autonomia di percorrenza su ciclo misto WLTP fino a 642 km per la Cayenne Electric e fino a 623 km per la Turbo. Grazie alla tecnologia a 800 Volt, la Cayenne si ricarica con una potenza massima di 390 kW in corrente continua che, in condizioni specifiche, può arrivare fino a 400 kW4. Il SoC (stato di carica) puo essere incrementato dal 10 all'80% in meno di 16 minuti, mentre la ricarica di energia necessaria per un'autonomia di 325 km (Cayenne) o 315 km (Cayenne Turbo) puo essere completata in 10 minuti.

Durante lo sviluppo della nuova Cayenne è stata dedicata particolare attenzione all'efficienza della ricarica. La Cayenne Electric e inoltre la prima Porsche a offrire, come optional, la ricarica induttiva con un sistema di ricarica wireless fino a 11 kW. Per utilizzare il sistema Porsche Wireless Charging è sufficiente parcheggiare la vettura su un'apposita piastra installata a pavimento. Il processo di ricarica si avvia automaticamente.