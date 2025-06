Porsche, le 911 Carrera 4 Gts e Taycan 4S firmate Ferragamo per i 40 anni in Italia

Nascono dall'incontro fra l'eleganza e le performance caratteristiche dalle vetture della casa di Zuffenhausen e l'artigianalità e la raffinatezza di una delle maison di moda più note a livello globale le 911 Carrera 4 Gts e Taycan 4S firmate da Ferragamo per celebrare i 40 anni di Porsche in Italia. Una partnership esclusiva basata principalmente su una tonalità, Blusogno, ottenuta utilizzando campioni di pelle e tessuto usati per la borsa Hug e per l'abbigliamento del brand fiorentino. Oltre a caratterizzare una livrea inframmezzata sul cofano anteriore e sullo spoiler posteriore da sottili e precise linee bianche, ispirate agli elementi stilistici del marchio toscano, questo colore è stato scelto anche per gli interni, in particolare per il pellame e i filati dei moderni sedili anteriori e posteriori, fino al volante sportivo Gt e alla leva del cambio della 911. Una sfumatura esclusiva realizzata mediante il programma di personalizzazione per i clienti Paint to Sample Plus che rappresenta un tratto distintivo e identitario per i 52 esemplari (40 della 911 e 12 della Taycan) che presto verranno consegnati ai rispettivi acquirenti.

L'artigianalità italiana per le supercar tedesche

Uno è il modello simbolo, e più desiderato sul mercato italiano a partire dal 1985 a oggi. L'altra è l'elettrica ad alte prestazioni che andrà a tracciare il futuro del marchio. "Il nostro desiderio era quello di dare vita a qualcosa di veramente unico, che incarnasse lo spirito che ci guida da quarant’anni, ovvero lo stile Porsche unito alla cultura e al gusto estetico italiani - ha spiegato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia - Per questo abbiamo scelto Ferragamo come partner per il progetto, un brand al quale ci legano valori quali l’eccellenza artigianale, un’eleganza intramontabile e una cura maniacale per i dettagli. La collaborazione con Ferragamo e il team di Porsche Exclusive Manufaktur a Zuffenhausen ci ha permesso di realizzare questa visione con autenticità e lungimiranza, valori che continueranno a ispirarci e guidarci anche in futuro".

Bluesogno e il rosso Ferragamo sullo scudetto Porsche

Leonardo Ferragamo ha riscoperto l'amore per la casa di Zuffenhausen in occasione di un test in pista organizzato a Franciacorta. Nei mesi successivi i viaggi verso la città tedesca sono stati all'ordine del giorno, con i rappresentanti di Porsche Italia che sono andati in visita a Firenze. "Quando Porsche ha chiesto a Ferragamo di contribuire a questo anniversario, la nostra reazione è stata quella di cambiare il meno possibile, perché Porsche è già perfetta, scegliendo quindi di concentrarci su dettagli sofisticati – ha aggiunto il presidente di Salvatore Ferragamo - L’obiettivo principale di questa collaborazione è stato quello di creare una sinergia autentica e significativa tra due marchi iconici che condividono la passione per il design, il rispetto per la tradizione e il coraggio di innovare per raccontare una storia emozionale legata al sogno. Mio padre Salvatore è stato definito The Shoemaker of Dreams e Porsche porta avanti il concetto di Driven by Dreams". Oltre alla tonalità Blusogno, sul coprimozzo spicca il contrasto fra il medesimo colore e il rosso Ferragamo scelto per lo scudetto Porsche.

Versioni esclusive in edizione limitata

Grant Larson, responsabile del design dei progetti speciali di Porsche, ha elogiato lo spirito innovativo del partner. "Salvatore Ferragamo ha sperimentato molto con materiali naturali inusuali. Questo ci ha spinto a scegliere soluzioni insolite per gli interni e a tingere di blu il legno di paldao. Si tratta di una novità assoluta per Porsche, che sottolinea il carattere sobrio dei modelli dell’edizione speciale". Fra i simboli più appariscenti spiccano le placche poste sui montanti centrali (e, seppur in forma differente, anche nella zona del cruscotto) con il numero 40, gli anni 1985 e 2025 e le parole Porsche e Italia, le ampie superfici in legno dei pannelli delle portiere (della Taycan) divise cromaticamente, con la parte superiore di colore blu, quella inferiore di un elegante nero, e l'orologio Sport Chrono caratterizzato da un quadrante esclusivo con i colori della bandiera italiana (gli anelli sono verdi, bianchi e rossi,

mentre la lancetta dei secondi è rossa).