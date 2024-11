Porsche​, la famiglia Taycan si completa con nuovi arrivi. Con Gts e 4 le versioni disponibili sono in tutto sedici

La seconda generazione di Porsche Taycan si completa con l'arrivo dei nuovi modelli, per una gamma dedicata allo specifico modello che non è mai stata così ampia. Considerando infatti le tre varianti di carrozzeria, la trazione integrale e posteriore e livelli di potenza dei motori Porsche E-Performance variabili, le versioni disponibili sono in tutto sedici. La nuova edizione della Taycan GTS prende spunto da una storia che riguarda tutti i modelli di Porsche, ovvero quella della Gran Turismo Sport. Con una potenza massima di 515 kW1 con Launch Control, quest'auto si conferma la più sportiva tra le varianti Turbo. La nuova Taycan GTS è disponibile sia come berlina sportiva sia come Sport Turismo. Inoltre, per la prima volta, la versione base della berlina sportiva viene proposta anche con trazione integrale, con prezzi che partono, rispettivamente, da 153.739 euro (Taycan GTS berlina sportiva) e 154.753 euro (Taycan GTS Sport Turismo).

È recente anche l'aggiunta della berlina sportiva Taycan 4 (disponibile a partire da 110.652 euro2). «Con l'ampissima gamma di modelli Taycan - ha commentato Kevin Giek, vice president della linea prodotto Taycan - rispondiamo a diversi desideri ed esigenze di mobilità dei clienti. Le nostre ultime novità esemplificano questa straordinaria estensione di gamma». I nuovi modelli comprendono tutte le numerose migliorie in termini di design, tecnologia ed equipaggiamento che Porsche ha apportato alla Taycan all'inizio dell'anno.

La sportiva elettrica supera il modello precedente sotto quasi tutti i punti di vista. Le nuove versioni sono più potenti, hanno un'autonomia più estesa, accelerano più velocemente e si ricaricano in meno tempo garantendo una maggiore stabilità. Tutte le versioni della Taycan vantano anche un equipaggiamento di serie ancora più ricco e includono l'ultima generazione della Porsche Driver Experience.