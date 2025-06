Porsche Italia, per i quarant’anni di storia due gioielli speciali con Ferragamo: una 911 ed una Taycan esclusive

AREZZO - È un incontro fra due eccellenze mondiali nel campo dell'artigianalità e della tecnica a caratterizzare le opere a quattro ruote realizzate in edizione limitata per celebrare i primi quarant’anni di Porsche in Italia. La collaborazione fra la casa di Zuffenhausen e il gruppo Ferragamo, infatti, ha portato alla creazione della 911 Carrera 4 Gts, la supercar ibrida da 541 Cv proposta in 40 esemplari, e di una Taycan 4S da 544 Cv (sono 12 le unità in arrivo dalla Germania di questa full electric dall'animo sportivo). Ma, al netto dell'aspetto dinamico e delle performance su strada, in entrambi i casi sono soprattutto il design e il lato estetico a catturare l'occhio degli appassionati e, come testimoniato dal doppio sold out fatto registrare in un lasso di tempo piuttosto ridotto, dei collezionisti.

«Dieci anni fa avevamo fatto qualcosa di simile, ma oggi c'è molta più possibilità a livello di personalizzazione delle vetture – ha dichiarato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia – Il nostro desiderio era quello di dare vita a qualcosa di veramente unico, che incarnasse lo spirito che ci guida da quarant'anni, ovvero lo stile Porsche unito alla cultura e al gusto estetico italiani. Per questo abbiamo scelto Ferragamo come partner per il progetto, un brand al quale ci legano valori quali l’eccellenza artigianale, un’eleganza intramontabile e una cura maniacale per i dettagli. La collaborazione con Ferragamo, che ha accolto lo staff della filiale italiana del brand tedesco nel suo quartier generale di Firenze, e il team di Porsche Exclusive Manufaktur a Zuffenhausen ci ha permesso di realizzare questa visione con autenticità e lungimiranza, valori che continueranno a ispirarci e guidarci anche in futuro».

A dare ulteriore lustro e un tocco di esclusività a queste vetture è soprattutto la tonalità Blusogno ispirata a una recente collezione (in tinta con la borsa Hug e con gli altri capi di abbigliamento) della casa di moda fiorentina. Un colore sviluppato nell'ambito del programma Paint to Sample Plus e proposto sia per gli esterni, in abbinamento con le sottili linee bianche applicate sul cofano anteriore e sullo spoiler posteriore, sia per gli interni. In particolare, oltre al pellame e ai filati dei sedili, questa tonalità si estende, con inserti in paldao blu, anche in una zona del cruscotto caratterizzata non soltanto dalla presenza di loghi e di simboli celebrativi, ma anche da alcuni pezzi unici (come l'orologio Sport Chrono che omaggia il Tricolore). Fra le peculiarità spiccano anche il logo Porsche di colore rosso Ferragamo posto sul coprimozzo e la sigla del modello dipinta a mano in bianco.

«Quando Porsche ha chiesto a Ferragamo di contribuire a questo anniversario – ha dichiarato Leonardo Ferragamo che, da presidente di Salvatore Ferragamo, ha fornito una risposta positiva alla proposta in pochi secondi – la nostra reazione è stata quella di cambiare il meno possibile, perché Porsche è già perfetta, scegliendo quindi di concentrarci su dettagli sofisticati. L'obiettivo principale di questa collaborazione è stato quello di creare una sinergia autentica e significativa tra due marchi iconici che condividono la passione per il design, il rispetto per la tradizione e il coraggio di innovare per raccontare una storia emozionale legata al sogno. Mio padre Salvatore è stato definito The Shoemaker of Dreams e Porsche porta avanti il concetto di Driven by Dreams».