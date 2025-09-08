Porsche, la 911 Turbo S alza l'asticella delle prestazioni. Con 711 cv punta su potenza e versatilità

Con la nuova 911 Turbo S Porsche alza l'asticella delle prestazioni. Presentata in anteprima al salone IAA Mobility di Monaco di Baviera, il modello può contare su un inedito powertrain ibrido ad alte prestazioni, grazie al quale la sportiva tedesca diventa la 911 di serie più potente mai prodotta. La nuova Turbo S eroga 523 kW (711 CV) e 800 Nm di coppia grazie alla tecnologia T-Hybrid con due turbocompressori elettrici. I dati sulle prestazioni indicano un'accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima di 322 km/h.

Sul Nürburgring Nordschleife la vettura ha fermato il cronometro a 7:03.92 minuti, migliorando di 14 secondi il tempo della generazione precedente. Nonostante l'incremento di potenza e l'introduzione del sistema ibrido, l'aumento di peso è contenuto in 85 kg. Merito anche dell'ottimizzazione aerodinamica e del nuovo telaio con Porsche Dynamic Chassis Control elettroidraulico, che garantisce maggiore agilità e stabilità.

Pneumatici dedicati, impianto frenante carboceramico maggiorato e un nuovo scarico sportivo in titanio completano il pacchetto tecnico. Dal punto di vista stilistico, la 911 Turbo S adotta dettagli esclusivi in Turbonite, cerchi monodado dedicati e terminali di scarico ridisegnati. Anche gli interni offrono finiture specifiche e nuove possibilità di personalizzazione, tra cui elementi in carbonio e pelle lavorata su misura dal programma Porsche Exclusive Manufaktur. La coupé viene proposta di serie come biposto, con possibilità di configurare i sedili posteriori senza sovrapprezzo. La cabriolet mantiene invece l'impostazione 2+2. Prezzi a partire da 280.157 euro per la coupé e da 294.667 euro per la cabriolet, con consegne previste tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.