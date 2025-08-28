Porsche, Macan elettrica si aggiorna i sistemi di assistenza alla guida e la digitalizzazione

Dopo il lancio della seconda generazione avvenuto lo scorso anno, è in arrivo un aggiornamento per Porsche Macan che riguarda i sistemi di assistenza alla guida e la digitalizzazione. Il suv elettrico di Zuffenhausen con il MY introduce alcuni upgrade, come nel caso del sistema di assistenza Surround View 3D (a richiesta), che include il supporto attivo al parcheggio, ulteriormente perfezionato grazie alla presenza di quattro telecamere ad alta risoluzione che offrono una visione a 360 gradi dell'area che circonda la vettura, nonché una visione del traffico trasversale posteriore per garantire maggiore comodità e una visuale più ampia durante le manovre. Altra novità è il parcheggio addestrato, una funzione che è in grado di memorizzare la manovra eseguita manualmente e riconoscere gli ambienti famigliari così da proporre di eseguire automaticamente diverse routine di parcheggio.

A questo si aggiunge anche l'assistenza alla retromarcia, che consente all'auto di procedere automaticamente in retromarcia lungo un tratto di massimo 50 metri precedentemente percorso in avanti. Inoltre, sul MY è stata introdotta la Porsche Digital Key, condivisibile con sette utenti, che consente di integrare le chiavi dell'auto nell'Apple Wallet o in un'applicazione nativa per Android. Anche l'App Center è stato ampliato con nuove opzioni di intrattenimento e la funzione di riconoscimento vocale Voice Pilot è diventata ancora più efficiente grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, anche il Porsche Charging Planner è stato migliorato al fine di dare priorità o evitare in modo più mirato alcune stazioni di ricarica e alcuni gestori.

Oltre alle funzioni di assistenza alla guida e digitali, Porsche ha ampliato anche la gamma di opzioni di personalizzazione che includono nuove personalizzazioni per i battitacco e le luci di cortesia a Led sulle portiere nonché la capacità di massima di traino nelle versioni a trazione integrale che è stata aumentata di 500 chilogrammi, raggiungendo i 2.500 chilogrammi.