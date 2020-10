Porsche Panamera, arriva la più potente. La Turbo S E-Hybrid da 700 cv completa la gamma

ROMA - Si va a completare in casa Porsche l'offerta della nuova Panamera, con modelli che includono una versione da 514 kW e 870 Nm di coppia motrice. Ora la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid è infatti la variante più potente della linea Panamera, di recente rinnovata, grazie all'abbinamento di un propulsore V8 biturbo da 4 litri con potenza di 420 kW (571 CV) a un motore elettrico da 100 kW (136 CV). L'autonomia in modalità puramente elettrica di questo modello viene incrementata fino al 30 percento grazie all'inserimento di una nuova batteria da 17,9 kWh e a modalità di guida ottimizzate. Ciò vale anche per la nuova Panamera 4e Hybrid, la cui unità elettrica è integrata, come in precedenza, da un motore V6 biturbo da 2.9 litri con potenza di 243 kW (330 CV), per una potenza complessiva erogata di 340 kW (462 CV). La gamma Panamera è completata dalla 4S, che eroga una potenza di 324 kW (440 CV) e beneficia inoltre di tutte le ulteriori ottimizzazioni apportate nell'ambito dell'ultimo restyling della Panamera a livello di telaio, design, equipaggiamenti e sistema di infotainment.

Oltre quindi, alla nuova Panamera 4s E-Hybrid con potenza complessiva di 412 kW (560 CV), presentata di recente, Porsche propone ora per la prima volta tre modelli Panamera ibridi plug-in, ciascuno in tre versioni: berlina sportiva, Executive (con passo allungato) e Sport Turismo. Il fulcro dell'architettura di trazione è costituito dal motore elettrico, che è integrato nel cambio PDK a doppia frizione e otto rapporti ed eroga, come in precedenza, 100 kW (136 CV) di potenza e una coppia massima di 400 Nm. Abbinato ai diversi propulsori endotermici disponibili per questa gamma, il motore elettrico garantisce prestazioni di guida elevate. Dotata del pacchetto Sport Chrono di serie e di un propulsore V8 biturbo da quattro litri che ora sviluppa una potenza di 420 kW (571 CV) invece di 404 kW (550 CV), la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, vale a dire 0,2 secondi in meno del modello precedente.

La vettura raggiunge una velocità massima di 315 km/h, incrementata di 5 km/h rispetto a prima. La #panamera4ehybrid impiega soltanto 4,4 secondi (- 0,2 s) per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo e si spinge fino a una velocità di 280 km/h (+ 2 km/h). I nuovi modelli Porsche Panamera possono già essere ordinati e arriveranno nelle concessionarie a partire da dicembre. In Italia, la Panamera 4e Hybrid sarà in vendita a partire da 117.088 euro. I prezzi partono invece da 122.212 euro per la Panamera 4s e da 196.144 euro per la Panamera Turbo S E-Hybrid.