Porsche Panamera, debuttano le Turbo S e 4S E-Hybrid. Gamma aggiornata, spicca plug-in da 560 cv e 54 km autonomia EV

ZUFFENHAUSEN - Sull'onda lunga del lancio di Taycan e del successo incontrato dalla prima Porsche completamente elettrica, la Casa di Zuffenhausen introduce ora in tutti i mercati una nuova generazione delle 3 varianti di Panamera (berlina, Sport Turismo e berlina allungata Executive) che evolve in molti ambiti, compresa l'allargamento dell'elettrificazione nell'ambito della strategia E-Performance.

Con il debutto della versione 4S E-Hybrid - che è una new entry nella gamma degli ibridi plug-in - Porsche offre infatti un sistema di propulsione completamente nuovo con una potenza di sistema pari a 560 Cv e che rispetto ai precedenti modelli ibridi, offre un'autonomia completamente elettrica fino a 54 km, aumentata del 30% grazie alla batteria da 17,9 kWh. Panamera 4S E-Hybrid utilizza una combinazione 'intelligente' dell'unità elettrica da 100 kW (136 Cv) che è integrata nella trasmissione PDK a doppia frizione, con il motore biturbo V6 da 2,9 litri con 440 Cv.

Oltre alla potenza complessiva di 560 Cv, spicca una coppia massima pari a 750 Nm che - grazie al pacchetto Sport Chrono di serie - assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima in assenza di limiti pari a 298 km/h. A fianco della 'ecologica' 4S E-Hybrid, Porsche presenta l'inedita Panamera Turbo S da 630 Cv, una versione che combina le prestazioni di una vera sportiva con il confort di una berlina esclusiva superando di gran lunga le prestazioni della precedente Panamera Turbo.

La nuova Turbo S offre 80 Cv in più di potenza e 50 Nm in più di coppia rispetto alla precedente versione con motore esclusivamente termico, raggiungendo un valore di ben 820 Nm. Tutto ciò ha un effetto positivo sulle prestazioni: in modalità Sport Plus, Panamera Turbo S accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiungere - in assenza di limiti - una velocità massima di 315 km/h. Per trasferire l'enorme potenza sulla strada in modo controllato e massimizzare le prestazioni in curva, Panamera Turbo S può contare su una specifica personalizzazione delle sospensioni pneumatiche a tre camere, del Porsche Active Suspension Management (PASM) e del sistema di stabilizzazione del rollio Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) incluso il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Modificate le sospensioni e l'handling anche per le altre motorizzazioni. In occasione del lancio di questa nuova generazione anche il motore V8 biturbo della variante GTS è stato ottimizzato con un'attenzione particolare alla sua erogazione di potenza. Con 480 Cv e 620 Nm, la nuova Panamera GTS eroga 20 Cv in più rispetto al suo predecessore e soprattutto con caratteristiche di erogazione che sono paragonabili a quelle di un modello sportivo classico con motore aspirato.

Inoltre le tradizionali caratteristiche sonore del V8 sono ancora più evidenti grazie al nuovo sistema di scarico sportivo di serie con silenziatori posteriori posizionati asimmetricamente. Panamera e la Panamera 4 sono equipaggiate anche con il noto motore biturbo V6 da 2,9 litri da 330 Cv e 450 Nm per tutti i mercati del mondo. In Italia i prezzi variano dai 97.080 euro della versione d'ingresso Panamera V6 2.9 ai 203.830 euro della Panamera Turbo S Executive. Tutti i nuovi modelli Panamera - che possono essere ordinati anche come Sport Turismo o Executive con passo allungato, a seconda del sistema di propulsione - si distinguono per il frontale Sport Design (precedentemente opzionale) con presa d'aria specifica, ampie aperture di raffreddamento laterali e luci anteriori a barra singola. Nel caso della Turbo S il frontale è completamente nuovo e presenta prese d'aria laterali più grandi, elementi in tinta carrozzeria che - collegati orizzontalmente - sottolineano così la larghezza del veicolo e moduli luminosi anteriori specifici. In coda spicca una nuova striscia luminosa che scorre senza soluzione di continuità su tutta l'ampiezza del bagagliaio.

Nelle GTS presenti anche nuovi gruppi ottici posteriori bruniti dal design esclusivo e dotati di funzione dinamica. Tre nuovi cerchi da 20 e 21 pollici sono stati aggiunti alla gamma ruote, portando a 10 il totale dei design disponibili. Introdotti anche miglioramenti al Porsche Communication Management (PCM) che include funzioni e servizi digitali aggiuntivi come il controllo vocale online Voice Pilot migliorato, il Risk Radar per segnali stradali aggiornati e informazioni sui pericoli, l'Apple CarPlay wireless e molti altre funzioni Connect.