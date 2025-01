Porsche, più potenza per la 911 Carrera S: 480 cv. L'aggiornamento migliora anche la dotazione di serie

La Porsche 911 Carrera S si evolve attraverso un motore rinnovato ed una dotazione più ricca, ed è già ordinabile sia in versione Coupé che Cabriolet, a trazione posteriore, con prezzi che partono da 159.447 euro per la prima e da 173.859 euro per la seconda. Il propulsore sei cilindri boxer biturbo da 3 litri, accoppiato ad un cambio a doppia frizione ad otto rapporti, guadagna 30 CV ed arriva alla potenza di 480 CV con 530 Nm di coppia massima, grazie a nuovi turbocompressori. Ne beneficiano le prestazioni, con la Coupé che accelera da zero a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge la velocità massima di 308 km/h. In seguito all'aggiornamento, l'equipaggiamento di serie della Carrera S annovera anche pneumatici sfalsati con cerchi Carrera S da 20/21 pollici, un impianto di scarico sportivo con terminali argento ed il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), non più disponibile sulla Carrera.

Alla dotazione di primo equipaggiamento, inoltre, si aggiunge un nuovo impianto frenante, già presente sulla 911 Carrera GTS, dotato di pinze dei freni rosse e di dischi da 408 mm all'anteriore e 380 mm al posteriore. Non mancano i proiettori a LED con tecnologia Matrix ed il caricatore wireless per lo smartphone. Mentre, tra gli accessori, figurano l'impianto frenante carboceramico, le sospensioni sportive PASM, il sistema di sollevamento dell'asse anteriore, i fari a LED con tecnologia Matrix HD, ed il pacchetto Sport Chrono con l'applicazione Porsche Track Precision. L'abitacolo presenta, di serie, i rivestimenti in pelle nera, che possono essere estesi, in opzione, allo sportello del vano portaoggetti, ai pannelli laterali ed alla base dei sedili; sempre a richiesta, Porsche propone cuciture a contrasto in tinta Crayon.