​Porsche rinnova la Taycan, nel my2027 debutta l'E-Shift e l'autonomia cresce fino a 700 km

Porsche rinnova la Taycan per il Model Year 2027 introducendo una serie di aggiornamenti dedicati a piacere di guida, prestazioni ed esperienza digitale. Gli ordini sono già aperti presso la rete ufficiale del marchio. La sportiva elettrica della casa di Zuffenhausen porta in dote il nuovo sistema E-Shift, una tecnologia che simula la presenza di una trasmissione tradizionale attraverso otto rapporti virtuali gestibili dai paddle al volante, accompagnata da una versione evoluta del Porsche Electric Sport Sound per amplificare il coinvolgimento del conducente.

Tra le novità più rilevanti figura anche il debutto del primo kit Manthey sviluppato per una Porsche a batteria. Destinato alla Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, comprende interventi specifici su aerodinamica, telaio e gestione della potenza per incrementare ulteriormente le prestazioni in circuito e sarà disponibile sia come retrofit sia direttamente in fase di acquisto dell'auto. Sul fronte dell'efficienza, le versioni a trazione posteriore possono essere equipaggiate con nuovi pneumatici estivi a bassissima resistenza al rotolamento che, in combinazione con la batteria Performance Plus, consentono di raggiungere fino a 700 km di autonomia nel ciclo Wltp. Importanti novità riguardano inoltre l'abitacolo digitale, grazie all'introduzione della nuova generazione del Porsche Communication Management.

Il sistema offre una capacità di elaborazione nettamente superiore, una grafica rinnovata, widget personalizzabili, navigazione online avanzata con pianificazione ottimizzata delle soste di ricarica e una più profonda integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Evolvono anche i comandi vocali, ora supportati dall'intelligenza artificiale e in grado di comprendere richieste formulate in linguaggio naturale, mentre gli aggiornamenti software possono essere installati da remoto tramite tecnologia over-the-air. Completano il pacchetto una ricarica wireless per smartphone fino a 25 watt e nuove possibilità di personalizzazione dell'interfaccia e dell'illuminazione interna attraverso l'app Themes.