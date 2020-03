Porsche, svelata la 911 Turbo S: un missile da 650 cv e 0-100 km/h in 2,7 secondi

GINEVRA – Carreggiata allargata e, per la prima volta, pneumatici diversi tra asse anteriore e posteriore: la nuova Porsche 911 Turbo S si presenta anche così. Si tratta della declinazione più veloce in assoluto del modello perché l'accelerazione da 0 a 100 all'ora avviene in 2,7 secondi, ossia due decimi in meno rispetto alla vettura che l'ha preceduta. L'andatura massima è tuttavia rimasta invariate a 330 km/h malgrado un aumento di potenza di 70 cavalli e di 50 Nm di coppia.

Gli ingegneri hanno piazzato sotto il cofano della Turbo S l'evoluzione del motore proveniente da quello della 911 Carrera e l'hanno abbinato all'aggiornata trasmissione a doppia frizione a otto rapporti. Il propulsore boxer a doppia sovralimentazione è da 3.8 litri con 650 cavalli e 800 Nm. La 911 era e resterà un modello alimentato con motori convenzionali. Naturalmente sempre più raffinati, soprattutto nell'ottica dell'abbattimento delle emissioni e del contenimento dei consumi.

Per garantire la dinamica di guida cara agli estimatori della casa di Zuffenhausen, la 911 Turbo S è stata allargata: ha guadagnato 45 millimetri all'anteriore (1,84 metri) e 20 al posteriore (1,9). Le dimensioni differenziati degli pneumatici sono diventate quasi indispensabili: davanti, sui cerchi da 20 pollici, sono montate gomme da 255/35, mentre dietro i cerchi sono da 21 pollici e le ruote da 315/30. A chi è disposto a mettere mano al portafoglio, Porsche offre anche il telaio sportivo con assetto ribassato di 10 millimetri con li ammortizzatori a regolazione elettronica e lo scarico con terminali rettangolari e rombo specifico.



La rinnovata Turbo S verrà offerta sia come Cabrio sia come Coupé. La rete di vendita italiana la avrà verso le metà di maggio con un listino che parte dai 224.527 della variante a tetto spiovente. Per la decappottabile serviranno 238.435 euro. Il prezzo include lo schermo maggiorato da 10,9 pollici riconfigurato per limitare le distrazioni. Il modello ha anche il pacchetto Sport Chrono con la nuova app integrata Porsche Track Precision ed il volante sportivo GT.