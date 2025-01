Porsche Taycan 4, la nuova versione che aggiunge la sicurezza all’efficienza e alla sportività

La Porsche Taycan accoglie in questi giorni la nuova Taycan 4, versione che si pone tra la Taycan di base e la 4S portando a ben 17 le varianti totali disponibili a listino della 4 porte elettrica di Zuffenhausen rinnovatasi solo qualche mese fa, con miglioramenti sia tecnici sia estetici.

La Taycan 4 ha la stessa potenza di 300 kW (320 kW con il launch control) della Taycan, ma ripartita su due motori al posto di uno, con l’aggiunta di quello anteriore insieme a quello posteriore dotato di trasmissione a due velocità. La coppia di picco però sale da 420 Nm a 610 Nm e questo parametro, insieme alla migliore trazione, permette di abbassare il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h da 4,6 a 4,8 s. nonostante la massa superiore per la presenza del secondo motore.

Scende invece l’autonomia che, con la batteria più grande da 105 kWh (98 kWh), è di 648 km invece di 673 km della Taycan a 2 ruote motrici. In questo caso, la potenza di ricarica è di 320 kW così che bastano 18 minuti per passare dal 10% al’80%. Con la batteria standard da 89 kWh (82,3 kWh netti) la potenza massima di carica è di 270 kW e l’autonomia è di 559 km. Queste prestazioni di rifornimento sono possibili grazie all’architettura a 800 Volt, presente da sempre sulla Taycan.

La batteria maggiorata, denominata Performance Battery Plus, costa 5.868,20 euro mentre nella dotazione di serie sono inclusi: fari a matrice di led, doppia presa di ricarica, cerchi aerodinamici da 19”, climatizzazione con pompa di calore e sospensioni pneumatiche a controllo elettronico. Praticamente infinita la lista degli optional e delle personalizzazioni, siano esse estetiche (tra cui il logo posteriore Porsche illuminato) o tecniche come le 4 ruote sterzanti e il PTV Plus.

La Porsche Taycan 4 promette diversi vantaggi rispetto alla versione a trazione posteriore: motricità, maneggevolezza, soprattutto sui fondi a bassa aderenza, e anche maggiore recupero di energia in frenata che passa da 300 kW a 400 kW che corrispondono ad una decelerazione di 4,5 m/s2 invece di 300 kW e 3 m/s2 dell’altra prima che entri in azione l’impianto frenante vero e proprio. I tecnici tedeschi affermano di aver ulteriormente migliorato la gestione termica della batteria.

La Porsche Taycan 4 è disponibile solo con carrozzeria coupé a partire da 110.652 euro, circa 5mila euro in più rispetto alla Taycan a trazione posteriore e circa 15mila euro in meno rispetto alla 4S da 400 kW, praticamente la metà della Turbo S da 700 kW (circa 217.500 euro). Al vertice c’è la Turbo GT che sfiora i 250mila euro, ha 760 kW (810 kW di picco) e che, con il pacchetto Weissach, fa lo 0-100 km/h in 2,2 s., raggiunge i 305 km/h e ha il record al Nürburgring per le auto elettriche (7’7”55).