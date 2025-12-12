Porsche, una speciale 911 GT3 per celebrare il 90° anniversario della nascita di Ferdinand Alexander Porsche

Porsche celebra il 90° anniversario della nascita di Ferdinand Alexander Porsche con la 911 GT3 90 F. A. Porsche, una serie speciale, firmata Sonderwunsch e realizzata in 90 esemplari. Il modello, ispirato alla 911 della Serie G guidata dal designer negli anni '80, introduce elementi esclusivi sviluppati in collaborazione con il figlio minore di F. A. Porsche, Mark Porsche, che riceverà uno degli esemplari. La sportiva utilizza come base la 911 GT3 con pacchetto Touring, equipaggiata con il motore boxer a sei cilindri aspirato da 4,0 litri, capace di sviluppare 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia. Il prezzo di listino è fissato a 366.327 euro, con ordini aperti da aprile 2026 e avvio della produzione nella seconda metà dello stesso anno. Tra le caratteristiche distintive figura la nuova vernice F. A. Greenmetallic, sviluppata attraverso il programma Paint to Sample Plus e ispirata all'Oak Green Metallizzato della vettura personale di F. A. Porsche.

Debuttano anche i cerchi Sport Classic in nero satinato lucido, con serraggio centrale e stemma storico del 1963, e un badge dorato «90 F. A. Porsche» sul cofano posteriore. L'abitacolo riprende temi estetici legati agli oggetti personali del designer. Gli interni in pelle Club color Tartufo sono abbinati al tessuto F. A. Grid Weave, utilizzato per i sedili, i vani portaoggetti e gli accessori. Il motivo, intrecciato con cinque tonalità, riproduce quello delle giacche preferite di F. A. Porsche. Il pacchetto comprende anche dettagli come il pomello del cambio in legno di noce multistrato e targhette con la firma del designer. Ogni acquirente riceverà inoltre un Porsche Design Chronograph dedicato, caratterizzato da luminescenza Super-LumiNova con effetto patina, rotore in tinta con i cerchi della vettura e numerazione progressiva da 1 a 90. Il cronografo, realizzato in titanio e certificato Cosc, riprende l'estetica del modello originale del 1972. Completano la dotazione un borsone da viaggio coordinato agli interni e il ritorno del Porsche Junior, lo slittino disegnato da F. A. Porsche negli anni '60 e riproposto in 90 unità nella stessa tinta Greenmetallic.