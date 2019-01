Profumo di 911: dà spettacolo il mito Porsche. Design, potenza, performance, tutto fa un balzo avanti

STOCCARDA - Ha debuttato al salone di Los Angeles a fine novembre, ma arriverà sul mercato quest’anno l’ottava generazione della Porsche 911 ponendosi come ultimo tassello di un percorso evolutivo iniziato nel 1963 con la serie G e che approda oggi alla serie denominata 992. Sempre nuova ma sempre uguale a se stessa la Carrera 911, un’auto nella quale il design si prende il lusso di cedere il passo al rispetto delle proporzioni e quelle forme che hanno reso la 911 una vera icona tra le sportive stradali. Con la 992 l’auto continua ad evolversi, assecondando le nuove tecniche costruttive, le nuove norme legislative, le nuove richieste del mercato, la continua richiesta di maggiori prestazioni e integrando tutto questo all’interno di processi produttivi e industriali sempre più avanzati.



Il risultato è un mezzo ancora più efficace ottimizzato sia in ottica stradale che nell’uso in pista, più confortevole, più sicura e più facile da guidare su strada, ma al contempo anche più precisa e veloce tra i cordoli di un circuito. L’impronta digitale di questa ennesima rivoluzione silenziosa sta nel nuovo motore, sempre 6 cilindri Boxer sovralimentato, che su 911 Carrera S e 911 Carrera 4S tocca però i 450 cv di potenza, sfrutta il nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti e permette di mantenere l’accelerazione 0-100 km/h al di sotto dei 4 secondi: per 911 Carrera S solo 3,7 secondi, 911 Carrera 4S con trazione integrale appena 3,6 secondi. Sterzo più diretto, freni più reattivi e un pacchetto di gestione elettronica dell’assetto che le permette di adattarsi a ogni tipo di guida.

Nel motore cambia la gestione del sistema di sovralimentazione con turbocompressori disposti ora in modo simmetrico ma con le giranti che ruotano in direzioni opposte. Il diametro della girante turbina è salito a 48 millimetri (+ 3 mm), mentre la girante compressore da 55 (+ 4 mm), quindi maggiore pressione di sovralimentazione e più potenza alle ruote.



La fasatura variabile VarioCam Plus ora sfrutta alberi a camme di aspirazione asimmetrici, con le valvole di ogni singolo cilindro che si aprono con differente corsa, da 2,0 e 4,5 millimetri, centrando il doppio obiettivo di una maggiore corposità ai bassi regimi e molto più reattività all’acceleratore, fino alla corsa completa delle valvole a piena erogazione, quando si riaprono in parallelo. I numeri raccontano di una potenza massima cresciuta di 30 cv, fino 450 cv a 6.500 giri/min, mentre la coppia tocca i 530 Nm tra i 2.300 e i 5.000 giri/min. Questa versione 992 porta anche al debutto il primo cambio a doppia frizione a 8 rapporti PDK che equipaggerà tutte le prossime sportive del marchio. Per l’assetto troviamo il Porsche Active Suspension Management (Pasm) evoluto, con regolazioni continue nell’arco di millisecondi. In opzione è disponibile un assetto sportivo Pasm ribassato di 10 mm.

Questa 911 propone un corpo vettura più largo, con ruote da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore che portano con se passaruota più larghi, e fino a 45 mm di carrozzeria supplementare. Il cofano anteriore diventa più piatto, mentre i fari principali a Led tondi ed eretti si fondono nei parafanghi quasi senza interruzione. Molta la cura dei particolari, come l’integrazione a filo porta delle maniglie che fuoriescono elettricamente, il nuovo disegno degli specchietti laterali ma soprattutto il cofano motore. Il nuovo quadro strumenti ha linee regolari a sviluppo orizzontali che ricordano quelle delle serie 993, con una elevata digitalizzazione del cruscotto. Accanto al contagiri ci sono due sottili display senza cornice, mentre nella zona centrale della plancia troviamo il display da 10,9”. Il prezzo della Porsche 911 Carrera S è di 123.999 euro, mentre per le quattro ruote motrici ovvero la 911 Carrera 4S, occorrono 132.051 euro.