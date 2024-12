Puma mostra gli artigli: arriva la zero emissioni. Ford presenta la bestseller nella variante super ecologica. Autonomia 500 km

Innovare senza stravolgere. Dopo le dirompenti Explorer e Capri, la transizione elettrica della Ford passa dalla Puma Gen-E. La declinazione elettrica del Suv di Segmento B vuole ripercorrere il successo riscosso dalla sua versione termica sia in Europa che nel nostro mercato, tanto da poter contare oltre 140.000 unità vendute in Italia. Un successo che prosegue anche a seguito del suo recente restyling che fa da base alla sua controparte elettrica. Forte del successo riscontrato fin dal suo lancio, targato 2019, in Ford hanno preferito non stravolgere il design della Puma. Immutate le dimensioni, lunga 4,21 metri, larga 1,93 e alta 1,55 metri, la versione a zero emissioni conserva lo stile morbido e, al contempo, sportivo da Crossover urbano tanto apprezzato dai clienti europei. Le novità maggiori le si possono notare nella vista frontale. La classica, e generosa, griglia della versione termica ha lasciato spazio a una mascherina dotata di una sottile cornice, in nero lucido, a richiamare lo stile della Mustang Mach-E. Anche il paraurti, totalmente ridisegnato, serve a migliorare l’efficienza aerodinamica della vettura.

La firma luminosa, con fari LED che richiamano graficamente il graffio del puma, riprende il recente restyling. La linea, filante e sinuosa, resta invariata grazie al parabrezza inclinato e il tetto che scende verso il lunotto, quest’ultimo sormontato da uno spoiler. Nuovi anche i cerchi in lega, da 17” fino ad arrivare a 19”, dotati di un nuovo disegno per ridurre la resistenza aerodinamica della vettura al fine di ottimizzare i consumi.

Rinnovato anche l’abitacolo che presenta uno stile più moderno e funzionale. Sia i rivestimenti che la conformazione dei sedili sono stati rivisti per offrire maggior ergonomia e comfort sia per chi si siede davanti che per chi si accomoda sul divano posteriore. La luminosità è garantita dall’ampio tetto in vetro panoramico. Il tunnel centrale, vista l’assenza del cambio, presenta ora due ulteriori scompartimenti con quello inferiore dotato di piastra di ricarica wireless per gli smartphone. Il guidatore può fare affidamento su un quadro strumenti digitale da 12,8”, mentre al centro della plancia troviamo il touch screen da 12” per gestire l’infotainment aggiornato nella grafica. Inoltre il sistema Sync 4 include un modem 5G e connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay, oltre all’assistente vocale Amazon Alexa.

La motorizzazione elettrica ha permesso di ricavare ulteriore spazio per incrementare, così, la capacità di carico. Il bagagliaio posteriore, ribattezzato Gigabox, vanta una capienza che varia da un minimo di 566 litri fino a raggiungere i 1.283 litri con i sedili posteriori reclinati. Inoltre sotto al cofano anteriore c’è ulteriore spazio grazie a un frunk di 43 litri. A cambiare è soprattutto ciò che si trova sotto la carrozzeria. Realizzata sulla medesima piattaforma B2E della versione ibrida, la Puma Gen-E presenta un interessante lavoro di ottimizzazione. Innanzitutto il pacco batterie, agli ioni di litio NMC, è stato alloggiato sotto il pavimento senza intaccare l’abitabilità a bordo. Il taglio da 43 kWh netti consente alla Ford di percorrere 376 km nel ciclo combinato e fino a 523 km nell’uso cittadino. Inoltre, sfruttando la ricarica a corrente continua fino a 100 kW, la batteria si può caricare dal 10 all’80% in soli 23 minuti.

A spingere la Ford Puma Gen-E ci pensa il motore elettrico da 123,5 kW (pari a 168 Cv) che agisce esclusivamente sull’asse anteriore garantendo una coppia di 290 Nm e uno spunto da 0 a 100 km/h coperto in 8 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Sfruttando il peso relativamente contenuto, 1.536 kg a vuoto, e il lavoro effettuato sulla carrozzeria per renderla ancora più aerodinamica, la Ford Gen-E riesce a raggiungere livelli di consumo pari a 13,1 kWh per percorrere 100 chilometri. Due le versioni a listino, entrambe dotate del medesimo powertrain da 168 Cv. La Ford Puma Gen-E base è offerta da 32.950 Euro, un prezzo decisamente competitivo se confrontato con i 31.500 Euro della variante 1.0 EcoBoost Hybrid a benzina da 155 Cv in allestimento ST-Line. La Gen-E Premium, dotata di cerchi da 18”, fari LED Matrix, sistema keyless e impianto audio hi-fi firmato B&O da 10 altoparlanti, parte da 35.200 Euro. La Puma Gen-E arriverà nei concessionari Ford a partire da marzo 2025.