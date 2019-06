Puma, Ford lancia il crossover ibrido: stile originale e spazio a volontà

DÜSSELDORF – Chiamatela Macan, se vi pare. A Düsseldorf, a due passi dal Flora Garten, dove due modelli sono “nascosti” all'interno di uno studio, il designer Murat Güler ammette: «Ci è già stato detto che le assomiglia». Ma non si scompone e racconta di quanto il progetto lo abbia appassionato. «Siamo stati liberi, più liberi», dice. E quando la macchina, con i suoi fari verticali e le sue linee inedite, è stata fatta vedere a diversi campioni di potenziali clienti il risultato è stato molto più che incoraggiante.

Insomma: la nuova Ford Puma (che di quella “vecchia” ha solo in nome) non poteva non andare in produzione. Il possibile nuovo modello ha cominciato a venire forgiato verso la metà del 2015 sulla piattaforma della nuova Fiesta. Rispetto alla quale misura quasi 15 centimetri di lunghezza in più: quasi 419 anziché 404. L'altezza da suolo è di 164 millimetri. La pre-produzione è già cominciata nello stabilimento rumeno di Craiova e la commercializzazione verrà avviata entro la fine dell'anno.

La Ford Puma è un crossover con una enorme dote nascosta, il bagagliaio. Esteticamente ha linee accattivanti e indiscutibilmente distintive, che mimetizzano bene la capacità del vano di carico e, soprattutto, il suo sorprendente doppio fondo da 80 chilogrammi di portata. I 456 litri in configurazione standard non rivelano le potenzialità di questa cinque posti nella quale si possono infilare oggetti larghi fino ad un metro. Ma, soprattutto, fino a 1.145 millimetri di altezza sfruttando il sottostiva (con tanto di “tappo” per svuotare eventuali liquidi) ricavato razionalizzando la disposizione di altri elementi dell'auto.

Il nuovo modello è stato sviluppato in Europa, mercato al quale – almeno per ora – è anche destinato in via sostanzialmente esclusiva. La sua impostazione più orizzontale (comunque 54 millimetri di altezza in più rispetto alla Fiesta) beneficia del passo allungato e della seduta più elevata dal suolo (61,2 centimetri), una delle caratteristiche mutuate dai Suv. Ford ha rinunciato ai sedili scorrevoli per garantire sempre uno spazio adeguato ai passeggeri: tanto, perfino quando lo stesso altissimo Güler si accomoda sul divano posteriore.

Il crossover ispirato ai Suv porterà al debutto sulle auto dell'Ovale Blu la declinazione mild hybrid dell'EcoBoost da 1.0 litri con cambio manuale a sei marce, disponibile sia da 125 sia da 155 cavalli. Le velocità massime sono di 191 e 205 chilometri all'ora, mentre i consumi dichiarati sono di rispettivamente di 4,4 e 5,4 l/100 km. La versione più potente ha una coppia di 240 Nm. Secondo Ford l'ibridizzazione vale 5 g/km di emissioni di CO2 in meno ed un incremento dell'efficienza nel traffico cittadino che può arrivare al 10%. L'anno prossimo arriveranno anche l'EcoBoost da 125 cavalli con la trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce ed il diesel da 1.5 litri da 120. Circa il listino non ci sono ancora dettagli, ma i prezzi saranno compresi tra quelli della EcoSport e della Kuga.