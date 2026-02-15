Q5 e-hybrid, si rinnova il modello Audi più venduto al mondo. Versatilità ed efficienza per il Suv da 367 cv che si ricarica viaggiando

Versatilità ed efficienza caratterizzano la nuova Audi Q5 e-hybrid, il modello dei quattro anelli più venduto al mondo che, nella sua terza generazione, introduce la versione ibrida plug-in da 367 CV che garantisce circa 100 chilometri di autonomia in elettrico. L'abbiamo provata in un test drive di quasi 600 chilometri tra autostrada e strade collinari. L'auto è già disponibile a il prezzo di listino parte da 69.150 euro. Basato sulla piattaforma premium termica PPC e prodotto presso lo stabilimento di San José Chiapa (Messico), il modello a ruote alte Audi Q5 e-hybrid è disponibile in carrozzeria suv e sportback, mostrando sempre una robusta ed elegante presenza su strada.

Interessante per il mercato privati come scelta ottimale per le flotte viste anche le agevolazioni fiscali riservate ai Phev, Q5 e-hybrid è disponibile in due livelli di potenza, il più parco da 299 CV e 450 Nm di coppia e, la versione provata da 367 CV e 500 Nm di coppia. Entrambe le varianti e-hybrid abbinano il motore 4 cilindri 2.0 TFSI (turbo a iniezione diretta della benzina) da 252 CV a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV e 350 Nm. A cambiare tra i due livelli di potenza è solo una diversa taratura elettronica.

L'unità a elettroni è integrata, insieme a una frizione di separazione nel cambio S tronic a 7 rapporti ed è posizionata immediatamente a valle del propulsore termico. Inoltre, la trasmissione a doppia frizione è corredata di una pompa dell'olio elettrica così da garantire passaggi di marcia fluidi anche quando il TFSI non è attivo. Il cuore del sistema è la batteria ad alta tensione da 25,9 kWh (20,7 kWh netti) ricaricabile da fonte esterna in corrente alternata fino a 11 kW e tramite il sistema Battery Charge, che consente la ricarica in movimento (sino al 75%) della batteria complice il motore termico che, oltre a muovere la vettura, a velocità superiori a 65 km/h agisce da generatore.

Interessante fare delle prove con il sistema Battery Charge, per capirne il funzionamento. Per regolarlo, basta accedere dal touchscreen posto centro della plancia al menù dedicato e scorrere con il cursore al livello di energia nella batteria desiderato. Questo, inizia a lavorare immagazzinando fino all'1% di carica della batteria ogni 2,3 chilometri. Nonostante il peso di oltre 2.200 kg, Q5 e-hybrid è in grado di registrare consumi interessanti anche per chi è solito percorrere lunghe tratte: nel ciclo di prova combinato la casa dichiara 2,7 - 3,4 l/100 km e 16,0 - 16,9 kWh/100 km, in linea con quanto riscontrato durante il test drive.

Oltre al cuore tecnologico, Q5 e-hybrid si è dimostrata un'ottima compagna di viaggio, confortevole e piacevole da guidare. Attutisce bene le asperità della strada e, cambiando modalità di guida, anche tra le curve è in grado di avere un comportamento sportivo nonostante l'altezza da terra. Ricordiamo infatti che, oltre alla potenza di 367 CV, Audi Q5 e-hybrid è equipaggiata con trazione quattro con tecnologia ultra e sospensioni sportive (di serie) nonché assetto ribassato di 20 mm e sterzo progressivo. Tutte caratteristiche che la rendono confortevole, sicura e piacevole da guidare.