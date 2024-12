Quadricicli elettrici, c’è anche Nissan: ecco Silence S04. Viene dalla Spagna l'agile nanocar perfetta in città

Nissan per la mobilità a emissioni zero porta in Italia una proposta innovativa: la nanocar elettrica Silence S04, omologata come quadriciclo a 2 posti, progettata e costruita nel nostro continente dalla società spagnola Silence (Gruppo Acciona) e di cui Nissan è distributore esclusivo per l’Europa. Un veicolo compatto e silenzioso pensato per la città, che si guida a partire dai 14 anni e ha una batteria estraibile: se non si dispone di una colonnina pubblica nelle vicinanze si può portare con sé e mettere in carica a casa. I quadricicli Silence S04 sono disponibili in due varianti: L6e – guidabile a partire dai 14 anni con patente AM - ed L7e - guidabile a partire dai 16 anni con patente B1. In entrambi i casi possono avere una o due batterie.

Silence S04 L6e offre una sola opzione di motore elettrico da 6 kW, che permette di raggiungere la velocità massima di 45 km/h. La versione con una batteria garantisce autonomia pari a 80 km, mentre per quella con due batterie l’autonomia arriva a 175 km. Silence S04 L7e offre due opzioni di motore elettrico. Un motore da 7 kW associato a una sola batteria, che permette di raggiungere la velocità massima di 70 km/h e garantisce un’autonomia pari a 70 km. Oppure c’è l’opzione di un motore da 14 kW associato a due batterie che spinge la vettura fino alla velocità di 85 km/h e offre fino a 149 km di autonomia. Tutte le batterie hanno una capacità di 5,6 kW e si rimuovono scorrendo sul loro carrello. Le dimensioni mini (lunghezza 2,28, larghezza 1,27, altezza 1,57 metri) e il raggio di sterzata di soli 3,5 metri rendono la Silence S04 ideale da manovrare e parcheggiare negli spazi ridotti della città, ma mai a scapito della comodità: gli spazi sono ai vertici della categoria, sia per quanto riguarda i sedili sia per il bagagliaio, che ha 247 litri di capacità di carico. Tutte le versioni sono equipaggiate con freni a disco anteriori e posteriori, per un’azione frenante sicura in qualsiasi condizione. A bordo la nanocar è dotata di impianto di aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio, comandi al volante, caricatore per smartphone e Bluetooth per la connessione con lo smartphone; in più, l’app My Silence offre ai clienti una serie di servizi digitali, come l’accesso senza chiavi, la localizzazione del mezzo, il monitoraggio dell'autonomia e dello stato di carica della batteria.

«Nissan completa la sua offerta elettrica e toglie al cliente ogni dubbio sul costo e l’infrastruttura – problemi che Silence risolve grazie al prezzo accessibile e alla batteria estraibile che non ha bisogno necessariamente della rete di ricarica su strada», ha affermato Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia. «L’Italia è un mercato particolarmente importante in questa partnership europea di Nissan e Silence, perché da noi le auto piccole, del segmento A, sono più apprezzate che negli altri mercati europei, con una crescita soprattutto per i segmenti L6 e L7 con motorizzazione elettrica». I prezzi partono da 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, comprensivo di incentivo statale di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3.