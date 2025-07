R5 Turbo 3E, prima volta in Italia della Renault più potente. Modello sportivo ed elettrico a tiratura limitata

Renault alza l'asticella attingendo dal suo passato sportivo e parta al debutto anche in Italia R5 Turbo 3E, il futuro modello sportivo ed elettrico a tiratura limitata di 1980 esemplari di cui circa mille già assegnati dall'apertura degli ordini avvenuto il 22 aprile. Il prezzo di lancio è di 155.000 euro. Basata su una piattaforma inedita da 800 Volt, Renault R5 Turbo 3E riporta in auge la storia del marchio francese in quanto, come ricordato da Sébastien Guigues, CEO Renault Italia, «Le auto sono prima di tutto passione». E proprio dalla passione per le automobili nasce questa vettura, che sarà omologata per la strada ma anche compagna di avventure per i track days. Il design esuberante e corsaiolo, riprende a pieno titolo quello della Renault 5 turbo in chiave moderna introducendo uno stile innovativo e audace seppur mantenendo le dimensioni compatte (lunga 4,08 m) e alcuni dettagli, come i fari squadrati.

Oltre alle versioni storiche Renault 5 Turbo e Turbo 2, la nuova nata, ancora mostrata come prototipo, prende spunto anche dalla Drifter, la show car che ha messo in mostra le sue doti proprio nelle scorse settimane durante il Goodwood Festival of Speed. E se una volta le prese d'aria servivano per far raffreddare il motore centrale della R5 Turbo, adesso vengono riprese con una nuova funzione: quelle posizionate a sinistra sono pensate come presa di ricarica e, grazie alla piattaforma da 800 Volt, può ricaricare in AC fino a 11 kW e in DC fino a 350 kW. Dotata di due motori elettrici nelle ruote posteriori, al momento la vettura è ancora in fase di sviluppo quindi ci sono dei cambiamenti rispetto a quanto dichiarato in precedenza su potenza e scatto da 0 a 100 km/h. Infatti, i tecnici, a nostra domanda diretta ci hanno risposto che i 540 CV sono stati aumentati a 555 e che lo 0-100 km/h da 3,5 secondi si sta abbassando sempre più al fine di raggiungere i 3 secondi. A supportare lo scatto, la velocità massima di 270 km/h e le prestazioni generali della vettura, c'è un lavoro importante anche sul peso. L'auto ha una carrozzeria in carbonio e, al momento, dei circa 1500 kg dichiarati nei mesi scorsi, si è già scesi a 1450 kg con l'obiettivo di raggiungere i 1.400 kg. Confermati, invece, i 4.800 Nm di coppia e gli oltre 400 chilometri di autonomia.

Come abbiamo visto oggi, la vettura non è ancora nella versione definitiva; infatti, mancano le maniglie delle porte e anche le presa per la ricarica non è ancora presente. Ma questo è stato solo un assaggio di quello che sarà la Renault più potente della storia del marchio. Renault R5 3E non è definitiva neanche nel look perché realizzata secondo i gusti degli acquistanti: tutti coloro che hanno prenotato una vettura verranno contattati per definire le personalizzazioni desiderate, al fine di rendere ogni esemplare unico. L'interno dell'abitacolo, invece, non è stato mostrata dal vivo, ma solo attraverso un'immagine che presenta due sedili contenitivi Sabelt in alcantara abbinati a cinture a sei punti, che conferma la natura a due posti dell'auto e la presenza di un rollar di sicurezza. Presente anche la leva del freno a mano verticale, dettaglio che accrescere lo spirito racing della vettura. Presenti anche due display OpenR da 10,1 e 10,25 pollici, dove vengono visualizzate tutte le informazioni di guida, navigazione e multimedialità . Infine, per quanto riguarda le gomme, Renault R5 Turbo 3E monta pneumatici da 20 pollici in quadro anche se, al posteriore, i tecnici Renault stanno sviluppando insieme ai colleghi di Michelin degli pneumatici in grado di supportare l'elevata potenza di cui dispone.