R8 V10 RWS, l'Audi più simile a un'auto da corsa: 540 cv di potenza, trazione posteriore e assetto ed elettronica racing

ROMA – Dalla pista alla strada. La nuova Audi R8 V10 RWD prende in prestito il 60% dei suoi componenti dalla vettura da competizione R8 LMS GT4 ed è senza dubbio l'Audi più simile a un'auto da corsa. Disponibile nelle configurazioni Coupé e Spyder, la seconda generazione della sportiva dei Quattro Anelli sposa il design della "sorella" a quattro ruote motrici, con la griglia più ampia, con tre fessure piatta alla base dell'estremità del cofano e con dettagli in nero lucido.

I cerchi in lega a 5 razze a V sono da 19 pollici e calzano pneumatici 245/35 davanti e 295/35 dietro. Il vano motore prevede un sistema di aspirazione celato da una cover rinnovata, disponibile in materiale plastico o in carbonio. All'interno dell'abitacolo, invece, si fanno notare sedili sportivi regolabili in parte elettricamente rivestiti in Alcantara e pelle, il volante multifunzione, la plancia con badge RWS e l'Audi virtual cockpit da 12,3 pollici con Audi smartphone interface che prevede la compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto.



Il cuore pulsante è il V10 da 5.2 litri FSI disposto centralmente, che eroga una potenza di 540 CV a 7.900 giri/min e 540 Nm a 6.400 giri/min, ed è abbinato alla trazione posteriore e a un cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Numeri che permettono alla supercar tedesca di raggiungere una velocità massima di 324 km/h (322 per la Spyder), coprendo lo 0-100 km/h in appena 3,7 secondi. Rispetto alla versione quattro, la nuova RWD vede il suo peso scendere di 65 kg per la Coupé e di 55 kg per la Spyder (la differenza è legata alla trazione integrale e alle componenti meccaniche in più che essa richiede).

Assetto ed elettronica sono stati tarati in funzione della trazione posteriore. È infatti possibile effettuare dei drift controllati qualora il conducente selezioni il programma dynamic del sistema di gestione della marcia Audi drive select e attivi la modalità sportiva dell'ESC. A frenare invece la supercar tedesca ci pensa un impianto frenante con dischi in acciaio autoventilanti e forati di serie dal profilo a onda: all'avantreno troviamo pinze a otto pistoncini su dischi da 380 mm e al retrotreno pinze a quattro pompanti su dischi da 356 mm.



Tra le dotazioni di serie della nuova Audi R8 V10 RWD spiccano inoltre il differenziale meccanico autobloccante, i proiettori a LED, l'impianto audio Audi Sound System da 140 W, il sistema di ausilio al parcheggio plus e la telecamera per la retromarcia. Ampia infine la possibilità di personalizzazione, sia attingendo dal catalogo accessori e optional, sia optando per il pacchetto Audi exclusive. Per quanto riguarda invece i prezzi, la versione Coupé della R8 V10 RWS parte da 154.750 euro, mentre per la Spyder ce ne vogliono almeno 168.050.