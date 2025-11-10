Ram Rampage, il pick-up made in Usa debutta in Europa. Due le versioni: unisce comfort, versatilità e prestazioni

Ram ha svelato in anteprima europea il suo nuovo Rampage, utilizzando il palcoscenico di Fieracavalli 2025, l'evento andato in scena lo scorso fine settimana a Verona e del quale il marchio è stato anche partner principale. Pick-up si ma in formato europeo, tra dimensioni ridotte rispetto ai canoni del marchio e un occhio di riguardo ai gusti del vecchio continente. Il pick-up compatto firmato Ram, il cui arrivo effettivo in Europa è ancora da definire, rappresenta un passo strategico per il brand americano e l'obiettivo dichiarato è quello di entrare nello spazio tra i Suv compatti e i pick-up di medie dimensioni, unendo comfort, versatilità e prestazioni. Il modello è anche il primo Ram interamente progettato e prodotto in Brasile. Due le versioni nelle quali è proposto, ovvero Rebel e R/T. La prima è pensata per l'off-road e dotata del motore 2.2 Multijet Turbo Diesel da 200 CV e 450 Nm, mentre la seconda privilegia la sportività con il propulsore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 Cv e 400 Nm.

Entrambe le versioni adottano trazione integrale 4x4 e cambio automatico a nove rapporti, per garantire prestazioni elevate e massima adattabilità a ogni terreno. Con una lunghezza di poco superiore ai cinque metri e un vano di carico da 980 litri, Rampage punta anche a coniugare proporzioni equilibrate, design muscolare e dettagli tecnologici come l'illuminazione full-Led e gli indicatori di direzione dinamici. La Rebel si distingue per le finiture tecniche e i pneumatici All-Terrain Pirelli Seal Inside, mentre la R/T presenta assetto ribassato, cerchi da 19 pollici e dettagli nero lucido. Anche l'abitacolo strizza l'occhio ai gusti europei. La plancia è rivestita di materiali premium e il sistema di infotainment ha uno schermo da 12,3 pollici.

La strumentazione digitale da 10,3 pollici si affianca ad un impianto audio Harman Kardon e a numerosi vani portaoggetti per un totale di 35,4 litri. Le versioni offrono sedili soft-touch, climatizzatore bizona e illuminazione ambiente a Led, oltre a sei porte Usb e funzioni avanzate di connettività wireless. Sul fronte tecnologico, Rampage adotta un pacchetto Adas di Livello 2 con funzioni come Active Driver Assist, Traffic Jam Assist, Highway Assist e Hands-off Detection. Completano la dotazione i sistemi di frenata automatica d'emergenza, cruise control adattivo, monitoraggio dell'angolo cieco e riconoscimento pedoni e ciclisti.