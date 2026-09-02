Ramcharger, arriva il primo Suv di Ram. Derivato dal pick-up 1500: propulsione V8 ed elettrica con range extender

Il futuro Ramcharger, primo suv del brand Ram, punta ad essere l'arma vincente di Stellantis per crescere nel mercato light truck Usa. Lo può fare portando in questo segmento un 4x4 'duro e puro' che rappresenta l'estensione delle prerogative del pick-up Ram 1500 in un ambito dedicato al solo trasporto persone. Questo inedito modello - che è stato confermato ufficialmente dai vertici dell'azienda durante l'Investor Day del 2026 - è ora in fase di avanzato sviluppo. Come annunciato dallo stesso ceo di Stellantis Antonio Fliosa, si tratterà di un suv body-on-frame (cioè con carrozzeria separata dal robusto telaio a longheroni) che, secondo i media Usa, dovrebbe essere lo stesso del pick-up Ram 1500 e del modello Grand Wagoneer di Jeep. Sono invece state fornite indicazioni ufficiali sulla gamma motori, che prevede - come sta accadendo per molte linee di prodotto destinate al mercato nordamericano - il tradizionale V8 benzina come elemento centrale della gamma.

A differenza di Jeep Grand Wagoneer che usa i motori a 6 cilindri Hurricane, Ram ha confermato che il nuovo suv Ramcharger punterà soprattutto sui motori V8 della famiglia Hemi, che permetteranno nella taratura da 777 Cv - la proposta di una variante sportiva SRT TRX ad alte prestazioni. È interessante notare che - a seguito della cancellazione del programma per modelli Ram completamente a batteria - anche il suv Ramcharger verrà proposto con lo schema propulsivo elettrico ad autonomia estesa, lo steeso del pick-up Ram 1500 Erev di imminente presentazione. La soluzione Extended Range Electric Vehicle consente infatti di raggiungere il necessario equilibrio tra l'abbattimento delle emissioni di CO2 e il raggiungimento di autonomie che - per le abitudini dei guidatori dei light truck e la scarsità di colonnine nelle zone meno abitate - non possono essere limitate. Come nel caso del Ram 1500 Erev, anche il prossimo suv Ramcharger dotato di sistema Extended Range dovrebbe poter raggiungere una percorrenza complessiva fino a circa 1.100 km senza ricarica della batteria da 92 kWh.

Lo schema proposto da Ram prevede che le ruote siano spinte sempre da motori elettrici alimentati dalla batteria. Come mostra una immagine ufficiale dell'azienda il veicolo è dotato di un motore a benzina (V6 Pentastar) che è collocato nella normale posizione sotto al cofano. Questo funge esclusivamente da generatore di corrente per ricaricare la batteria in viaggio e grazie a specifiche tarature ottimizza consumi ed emissioni. Secondo le indiscrezioni riportate dai media, il primo suv della marca Ram arriverà nelle concessionarie americane come model year 2028, quindi con una presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire alla fine del prossimo anno. La produzione avverrà nello storico stabilimento di Warren, nel Michigan.