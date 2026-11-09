​Rampage, il pickup Ram sbarca in Europa: due versioni con motori diesel e benzina. Fino a 272 cv e trazione integrale

Ram apre gli ordini in Europa per Rampage, il nuovo pickup del marchio americano presentato in anteprima europea a Fieracavalli 2025. Il modello si propone come una soluzione intermedia tra i pickup tradizionali e i suv di fascia alta, puntando a combinare capacità di carico, versatilità e comfort per l'utilizzo quotidiano. La gamma europea prevede due allestimenti: Rebel, equipaggiato con un motore 2.2 turbodiesel, e R/T, con propulsore 2.0 turbo benzina. Entrambe le versioni sono abbinate a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale 4x4.

Con una lunghezza di 5.028 millimetri e una larghezza di 1.886 millimetri, Rampage presenta dimensioni più contenute rispetto ai pickup di medie dimensioni, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti anche sulle strade e nei centri urbani europei. La struttura monoscocca, le sospensioni indipendenti e lo schema multilink al posteriore sono stati progettati per favorire comfort e stabilità su diversi tipi di percorso. Il cassone, lungo 1.450 millimetri e con una capacità di 980 litri, può ospitare un Europallet. La portata massima varia in base alla versione e raggiunge i 1.015 chilogrammi sulla Rebel, mentre la R/T arriva a 750 chilogrammi.

La dotazione comprende inoltre la trazione 4x4 on-demand, le marce ridotte 4WD Low e il sistema Hill Descent Control. La versione Rebel è quella maggiormente orientata all'impiego fuoristrada e alle attività all'aperto. Il motore 2.2 turbodiesel sviluppa 200 cavalli e una coppia massima di 450 Nm. Completano l'allestimento gli pneumatici All-Terrain da 17 pollici e specifici elementi esterni pensati per aumentare la protezione durante la guida sui fondi più impegnativi. Di impostazione più sportiva la R/T, che adotta un motore 2.0 turbo benzina da 272 cavalli e 400 Nm di coppia.

La versione dispone di cerchi da 19 pollici, assetto ribassato di 10 millimetri e scarico sportivo con taratura specifica. Le prestazioni dichiarate indicano un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima di 220 km/h. L'abitacolo punta su materiali e dotazioni di fascia alta. Sono disponibili sedili in pelle con regolazione elettrica fino a 12 vie per quelli anteriori, un sistema multimediale con touchscreen da 12,3 pollici e un quadro strumenti digitale da 10,3 pollici. L'impianto audio è firmato Harman Kardon.

Sul fronte della sicurezza, Rampage integra sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui cruise control adattivo, mantenimento della corsia, frenata automatica d'emergenza e assistenza alla guida con mani sul volante. «Rampage porta in Europa una nuova e audace espressione di Ram: forza e capacità inconfondibili, comfort premium e una fruibilità quotidiana senza sforzo», afferma Fabio Catone, Head of Ram & Dodge Brands, Enlarged Europe. Il prezzo di listino consigliato parte da 48.000 euro, Iva esclusa. Le prime consegne sono previste a partire da febbraio.