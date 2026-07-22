Range Rover, arriva la GT: prima elettrica del marchio. È il 5° modello del brand e sarà prodotta in Gb

Range Rover amplia la propria gamma con l'annuncio della nuova Range Rover GT, quinto modello della famiglia e interpretazione inedita con la spina del concetto di grand tourer secondo gli standard del marchio inglese. Ancora in fase di sviluppo, il nuovo modello punta a coniugare il comfort tipico delle granturismo con le capacità su strada e in fuoristrada che caratterizzano il marchio britannico, inaugurando al tempo stesso una nuova fase dell'elettrificazione del brand. La GT sarà infatti la prima Range Rover completamente elettrica sviluppata sulla nuova piattaforma EMA (Electrified Modular Architecture) e verrà prodotta nello stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, insieme alle versioni con motore termico e ibride. In un primo momento la nuova arrivata sarà proposta esclusivamente in configurazione elettrica (Bev) mentre successivamente è previsto l'arrivo di una variante Hybrid Electric Vehicle (Hev). Con il nuovo modello debutta anche una diversa interpretazione dell'abitacolo.

Il design degli interni è stato sviluppato secondo un approccio minimalista, con particolare attenzione alla riduzione degli elementi visivi e acustici. La plancia introduce una nuova architettura con schermo centrale unico affiancato da un display dedicato al conducente, mentre una sottile bocchetta di aerazione nascosta attraversa l'intera larghezza dell'abitacolo. Materiali tessili intrecciati, superfici tattili e un'interfaccia vocale evoluta completano un ambiente che è stato progettato, assicurano da Range Rover, per privilegiare comfort e semplicità d'uso. Tanto anche lo spazio per le gambe della seconda fila, indicato dalla casa automobilistica come uno dei punti di riferimento della categoria.

Anche all'esterno la nuova GT si distingue per una silhouette filante dalle proporzioni da coupé. I prototipi stanno affrontando gli ultimi test di sviluppo con una livrea camouflage ispirata ai rilievi topografici dell'area di Gaydon, sede dei team creativi e ingegneristici del marchio. Il motivo grafico, caratterizzato da linee dorate, richiama il concetto di viaggio tipico delle granturismo e anticipa l'identità stilistica del modello definitivo. «Range Rover GT - ha dichiarato Martin Limpert, managing director di Range Rover - ridefinirà il segmento grand touring». Per il momento la casa britannica non ha diffuso dati tecnici né prestazioni, limitandosi a confermare che i test di sviluppo sono nelle fasi finali.