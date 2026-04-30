Range Rover celebra Londra con edizioni speciali ispirate ai suoi quartieri. Dalla Evoque Hoxton alla Westminster Edition

Range Rover completa la propria collezione di modelli esclusivi ispirati ai quartieri simbolo di Londra, con il debutto della nuova Westminster Edition, che si affianca alle già presentate Evoque Hoxton Edition, Velar Belgravia Edition e Sport Battersea Edition. La nuova Range Rover Westminster Edition prende ispirazione dal cuore istituzionale e monumentale di Westminster, sede di simboli come il Big Ben e Buckingham Palace. Il modello si distingue per dettagli specifici come la firma 'Westminster Edition', cerchi diamantati da 22 pollici e finiture interne in Natural Black Birch Veneer con intarsio a 10 linee, richiamo simbolico al numero 10 di Downing Street. La dotazione comprende inoltre vernice metallizzata premium, impianto audio Meridian 3D e tetto panoramico scorrevole.

Accanto alla Westminster Edition resta protagonista la Range Rover Evoque Hoxton Edition, ispirata al quartiere creativo di Hoxton, caratterizzata da cerchi Satin Gold da 20 pollici, dettagli Platinum Atlas e finiture interne dedicate con scritte illuminate e inserti in alluminio spazzolato nero. La Range Rover Velar Belgravia Edition richiama invece l'eleganza dell'architettura georgiana di Belgravia con cerchi Dark Agate diamantati, dettagli satinati e interni in pelle con cuciture artigianali.

Prevista anche una variante Belgravia Edition Satin prodotta in soli 400 esemplari a livello globale. Più sportiva l'interpretazione della Range Rover Sport Battersea Edition, che si ispira alla trasformazione contemporanea del quartiere Battersea e abbina dettagli neri a contrasto, cerchi forgiati da 22 pollici e finiture interne specifiche dedicate all'edizione.

Tutte le versioni della serie londinese sono disponibili con motorizzazioni ibride plug-in. La Sport Battersea Edition raggiunge i 113 chilometri di autonomia elettrica, mentre la Westminster Edition arriva fino a 115 chilometri. Per Evoque Hoxton Edition e Velar Belgravia Edition l'autonomia in modalità elettrica raggiunge rispettivamente 61 e 59 chilometri.