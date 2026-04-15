Range Rover, con la Sport Twenty Edition l'esclusivo brand inglese festeggia 20 anni di lusso sportivo

Arriva sul mercato la Range Rover Sport TWENTY Edition, tributo ai 20 anni di lusso sportivo da parte del brand inglese che, con questo modello, ha risposto alle esigenze del mercato in fatto di Suv prestazionali ed ha avviato l'evoluzione del marchio. Una vettura che, nel corso di tre generazioni, ha trasformato le sue origini muscolari e focalizzate alla performance prestazioni in un'espressione moderna di lusso essenziale.

Un'auto capace di stabilire nel 2013 un nuovo record per i Suv di serie alla Pikes Peak Hill Climb, negli Stati Uniti e di diventare, cinque anni dopo, il primo veicolo a percorrere i 999 gradini dell'Heaven's Gate, in Cina, superando condizioni di scarsa aderenza e pendenze di 45 gradi. L'edizione limitata TWENTY Edition consente di scegliere l'originale livrea ultra-metallizzata Sanguinello Orange, ispirata dall'arancione «Stormer» della concept car Range Stormer e dalla colorazione Vesuvius Orange della Range Rover Sport First Edition, per distinguere ulteriormente una carrozzeria in cui spiccano le finiture del Black Exterior Pack, che vengono arricchite dall'incisione TWENTY.

La caratterizzazione esterna viene completata da cerchi da 23 pollici Gloss Sparkle Silver, che possono essere sostituiti con quelli in Gloss Black offerti in opzione. L'abitacolo sfoggia pedane illuminate TWENTY Edition e la scritta TWENTY che caratterizza la consolle centrale, oltre ai sedili in pelle Ebony Windsor derivati dalla versione SV. Sotto pelle il Suv inglese può ospitare il V8 Twin Turbo 4.4 mild hybrid da 537 CV, o la power unit ibrida plug-in composta dal motore 3.0 benzina a sei cilindri e dal propulsore elettrico da 160 kW accoppiato ad una batteria da 38,2 kWh, per una potenza di sistema di 550 CV ed un'autonomia dichiarata in elettrico di 116 km (ciclo WLTP). Già ordinabile, la Range Rover Sport TWENTY Edition ha un listino che parte da 148.200 euro.