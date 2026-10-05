Range Rover Electric raddoppia: ecco la Sport. Al vertice comfort, eleganza e prestazioni

SOLIHULL - Land Rover cerca la scossa, non solo per rilanciare la propria immagine e i propri risultati commerciali, ma soprattutto con le nuove Range Rover Electric. Ed ecco che, a pochi giorni dalle prime foto e i primi dati della “Classica”, arriva anche il turno della Sport che con l’altra condivide la piattaforma MLA-Flex, il sistema di propulsione e le capacità offroad che identificano da sempre le auto costruite a Solihull. Due i motori, uno per assale, alimentati da una batteria a 800 Volt da 118,5 kWh netti che può essere ricaricata dal 10% all’80% in 22 minuti presso le colonnine da 350 kW, grazie alla gestione termica ThermAssist e al capitolato messo a punto dai tecnici britannici che prevede per le celle agli ioni di litio temperature di prova comprese tra -40 °C e 90 C°.



L’autonomia WLTP è di 609 km che, nelle condizioni reali, si riducono a 537 km, 16 dei quali ottenuti da piccoli affinamenti aerodinamici a frontale e cerchi che abbassano il cx a 0,29. La batteria è avvolta di un involucro di alluminio ad alta resistenza così da abbassare il baricentro di ben 73 mm e migliorare la resistenza torsionale del 61%. In più ci sono le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico che esaltano il comfort, ma limitano anche il rollio con le barre attive e, quando c’è bisogno di affrontare i terreni più difficili, sollevano la vettura permettendole di attraversare guadi alti 900 mm e superare indenne prove come quelle sostenute presso il Marikagawa Club in Giappone e soprattutto le cave di marmo di Carrara dove la Range Rover Sport Electric è riuscita a superare pendenze del 100% su superfici infidamente levigate e ricoperte di polvere finissima della pregiata pietra bianca.







Ad esaltare la dinamica della britannica ci sono anche le 4 ruote sterzanti e la coppia motrice, enorme nella quantità così come perfettamente dosabile sia dall’acceleratore sia dai sistemi che ne adattano l’azione in base alla tipologia del terreno. In più, rispetto alla “Classic”, la Sport ha un tempo di risposta dimezzato per avere un carattere più aggressivo. La versione 450 eroga 331 kW (pari appunto a 450 cv) e 677 Nm mentre la 550 (405 kW) ha 850 Nm ed eguaglia la P540 nell’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi compensando una massa di quasi 28 quintale e il rombo del V8 4.4 biturbo con un sound che – dicono gli uomini Range Rover – sfuma i confini tra l’ingegneria e la musica. Il prezzo? Prevedibile che parta da oltre 100mila euro.